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Le cours de l'action Climb Bio s'envole après un placement de 110 millions de dollars
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 13:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 avril - ** Les actions de Climb Bio CLYM.O bondissent de 9,1 % avant l'ouverture, à 10,37 $, après l'annonce d'une levée de fonds de 110 millions de dollars ** CLYM indique avoir vendu environ 9,48 millions d'actions et des bons de souscription préfinancés permettant d'acheter environ 2,1 millions d'actions dans le cadre d'un placement privé à 9,50 dollars, ce qui correspond au dernier cours de clôture de l'action

** Des investisseurs nouveaux et existants ont participé au placement, notamment Adage Capital Partners, ADAR1 Capital Management et RA Capital Management, parmi d'autres investisseurs institutionnels, précise la société

** Leerink et Piper Sandler sont les principaux agents de placement ** Plus tôt ce mois-ci, la FDA américaine a accordé le statut de procédure accélérée pour le budoprutug, le médicament expérimental de CLYM, destiné au traitement de la néphropathie membranaire primaire, une maladie rénale rare pour laquelle il n'existe aucun traitement approuvé par la FDA

** L'action CLYM a progressé de 4 % lundi, portant son gain depuis le début de l'année à 137,5 %, incluant une hausse de 39 % en avril

** CLYM, dont le siège se trouve à Wellesley Hills, dans le Massachusetts, compte environ 47,8 millions d'actions en circulation, pour une capitalisation boursière d'environ 450 millions de dollars

** Sur les 13 analystes couvrant CLYM, 7 attribuent la note "achat fort" et 6 recommandent "l'achat"; le cours cible médian est de 16 dollars, selon les données de LSEG

Valeurs associées

CLIMB BIO
9,2600 USD NASDAQ -2,53%
ELIEM THERAPEUT
5,1000 USD NASDAQ -0,20%
PIPER SANDLER
87,870 USD NYSE -0,20%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 28/04/2026 à 13:56:44.

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