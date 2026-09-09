Le cours de l'action Chime s'envole alors que l'accord avec Stride met la fintech sur la voie de l'obtention d'un agrément bancaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chime conclut un accord de 590 millions de dollars pour racheter Stride Bank

* La fintech table sur plus de 100 millions de dollars de synergies nettes

* Les analystes tablent sur une meilleure maîtrise des produits et une amélioration de la rentabilité unitaire

(Ajout de l'évolution du cours de l'action The Bancorp au paragraphe 12; mise à jour du cours de l'action Chime à l'ouverture du marché dans le titre et au paragraphe 1)

par Manya Saini

L'action Chime CHYM.O a grimpé de 7 % mercredi matin après que la fintech a conclu un accord pour racheter Stride pour 590 millions de dollars , obtenant ainsi un agrément bancaire qui lui permettra de développer son activité de crédit.

Au cours des dernières années, Chime s’est imposée comme un concurrent majeur des géants bancaires traditionnels, grignotant leurs parts de marché grâce à des services financiers à bas coût accessibles via une application.

L’acquisition de Stride Bank, annoncée mardi en fin de journée, permettrait à Chime de pousser ce défi encore plus loin, en lui conférant davantage de contrôle sur ses opérations alors qu’elle s’aventure sur des marchés de produits et services dominés par les prêteurs traditionnels.

Les analystes de Wall Street ont salué cette opération. Piper Sandler a notamment estimé qu'elle améliorerait la rentabilité unitaire de Chime tout en lui conférant un plus grand contrôle sur le développement de ses produits.

“Nous considérons cela comme une initiative audacieuse susceptible d’accélérer la progression de la part de marché de Chime,” ont écrit les analystes de William Blair dans une note.

LA COURSE AUX AGRÉMENTS BANCAIRES

Un nombre croissant de fintechs, de néobanques et d’entreprises spécialisées dans les actifs numériques sollicitent des agréments bancaires afin d’étendre leur rôle au sein du système financier.

Stride, une banque agréée au niveau national, est partenaire de Chime depuis plus de sept ans. La fintech a également revu à la hausse mardi ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires et de l’EBITDA ajusté pour le troisième trimestre et l’ensemble de l’année.

Chime prévoit de maintenir ses actifs en dessous de 10 milliards de dollars dans un avenir prévisible. Les analystes considèrent ce seuil comme essentiel, car il permet à l’entreprise de rester "exemptée de la loi Durbin," ce qui signifie que Chime n’est pas soumise aux plafonds de frais sur les cartes de débit imposés aux banques en vertu de l’amendement Durbin de 2010.

La société a indiqué qu’elle regrouperait ses activités bancaires au sein de Stride une fois la transaction finalisée, prévue au cours du premier semestre 2027. L’action de The Bancorp TBBK.O , l’autre partenaire de Chime pour les services bancaires, a chuté de 18 % à l’annonce de l’accord.

“Devenir une banque à part entière devrait permettre à Chime de capter une part plus importante du portefeuille de ses clients, d’augmenter sa base de déposants directs et de consolider le fossé concurrentiel autour de sa plateforme,” ont écrit les analystes d’Evercore ISI.

Chime estime que cette opération générera plus de 100 millions de dollars de synergies nettes, grâce à la baisse des commissions versées aux banques partenaires, à l’élargissement de la gamme de produits de crédit et à une réduction significative du coût de financement.

“Cette acquisition favorisera une innovation plus rapide en matière de produits, renforcera la confiance des membres, apportera un avantage structurel en termes de coûts et permettra un meilleur contrôle,” ont écrit les analystes de Wolfe Research.