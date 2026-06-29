Le cours de l'action Charter s'envole après l'annonce de discussions avec SpaceX concernant un partenariat dans le domaine de la téléphonie mobile

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juin - ** Les actions de Charter Communications ( CHTR.O ), fournisseur d'accès à Internet, progressent de 10 % à 147 dollars en pré-ouverture

** La société évoque un partenariat avec SpaceX SPCX.O concernant les téléphones mobiles « » aux États-Unis, a rapporté Bloomberg vendredi

** SpaceX propose déjà un service de transmission directe vers les téléphones portables avec T-Mobile TMUS.O aux États-Unis; CHTR pourrait acheminer une partie de ce trafic téléphonique, selon l’article

** Six des 25 courtiers attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux, 13 « conserver », six « vendre » ou pire; leur objectif de cours médian est de 225 dollars – données LSEG

** À la dernière clôture, l'action affichait une baisse d'environ 40 % depuis le début de l'année , contre une baisse de 2,6 % pour l'indice S&P 500 des services de communication

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