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Le cours de l'action Cerebras grimpe alors que les sociétés de courtage de Wall Street soutiennent sa stratégie en matière de puces IA
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 14:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action Cerebras a progressé lundi, plusieurs sociétés de Wall Street ayant lancé leur couverture par des recommandations optimistes à l'issue de la période de silence, soutenant ainsi la stratégie non conventionnelle du concepteur de puces en matière d'IA, plus de trois semaines après ses débuts en bourse très réussis.

Les actions de la société CBRS.O ont progressé de 5,5% en pré-ouverture, au moins neuf courtiers — dont les chefs de file de l'introduction en bourse Morgan Stanley, Citigroup, Barclays et UBS — ayant commencé à couvrir le titre.

La société californienne conçoit des puces de type « wafer-scale engine » (moteurs à l'échelle de la plaquette) d'environ la taille d'une assiette pour accélérer le traitement, remettant ainsi en question les systèmes traditionnels basés sur des GPU, comme ceux de Nvidia NVDA.O , qui s'appuient sur des clusters de puces interconnectées.

« À mesure que les charges de travail liées à l'IA deviennent de plus en plus gourmandes en calculs, la demande en matière d'inférence rapide et à faible latence augmente rapidement », ont déclaré les analystes de Morgan Stanley, dirigés par Joseph Moore, qui attribuent à l'action la note « surpondérer ».

« Il s'agit d'une occasion unique d'investir dans une entreprise de processeurs d'IA bénéficiant d'un avantage de premier entrant face à Nvidia, et qui offre un potentiel de hausse substantiel à mesure que le secteur évolue. »

Citigroup prévoit que l'action Cerebras atteindra 340 dollars au cours des 12 prochains mois, selon les données compilées par LSEG.

Les souscripteurs d'une introduction en bourse peuvent publier des analyses sur un titre 25 jours après la cotation.

Cerebras compte parmi ses clients Amazon.com AMZN.O et OpenAI de Sam Altman, et bénéficie également du soutien du créateur de ChatGPT et du géant japonais de l'investissement SoftBank 9984.T . Ce dernier aurait cherché à privatiser le concepteur de puces avant son introduction en bourse.

.IXIC Cerebras a fait son entrée sur le Nasdaq , indice à forte composante technologique, il y a plus de trois semaines et a clôturé à environ 70% au-dessus de son prix d'introduction en bourse de 185 dollars.

Cependant, son titre a depuis perdu environ 36% (à la dernière clôture), en raison de craintes que la reprise mondiale du secteur technologique ne soit allée trop loin, tandis que les investisseurs ont également anticipé une politique monétaire restrictive de la Réserve fédérale pour le reste de l'année dans le contexte du conflit au Moyen-Orient.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a progressé de 60% ce trimestre, en passe d'enregistrer sa plus forte hausse trimestrielle depuis janvier 2000.

Valeurs associées

AMAZON.COM
246,0300 USD NASDAQ 0,00%
CEREBRAS SYS RG-A
201,0100 USD NASDAQ 0,00%
NASDAQ Composite
25 709,43 Pts Index Ex 0,00%
NVIDIA
205,1000 USD NASDAQ 0,00%
SOFTBANK GROUP
38,605 EUR Tradegate +2,95%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/06/2026 à 14:39:46.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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