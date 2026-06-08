Le cours de l'action Cerebras grimpe alors que les courtiers de Wall Street soutiennent sa stratégie en matière de puces d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours après l'ouverture des marchés)

L'action Cerebras a progressé lundi, plusieurs sociétés de Wall Street ayant lancé leur couverture par des recommandations optimistes après la période de silence, soutenant la stratégie non conventionnelle en matière d'IA du concepteur de puces quelques semaines après ses débuts remarqués.

L'action de la société CBRS.O a progressé de 3 % à 207,54 dollars, au moins neuf courtiers — dont les chefs de file de l'introduction en bourse Morgan Stanley, Citigroup, Barclays et UBS — ayant commencé à couvrir le titre.

La société californienne conçoit des puces de processeur à l'échelle d'une plaquette de silicium, de la taille d'une assiette, pour accélérer le traitement, remettant ainsi en question les systèmes traditionnels basés sur des GPU, comme ceux de Nvidia NVDA.O , qui s'appuient sur des grappes de puces interconnectées.

“À mesure que les charges de travail liées à l'IA deviennent de plus en plus gourmandes en calcul, la demande pour une inférence rapide et à faible latence croît rapidement”, ont déclaré les analystes de Morgan Stanley, dirigés par Joseph Moore, qui attribuent à l'action la note “surpondérer”.

“Il s'agit d'une occasion unique d'investir dans une entreprise de processeurs d'IA bénéficiant d'un avantage de premier entrant face à Nvidia, et qui offre un potentiel de hausse substantiel à mesure que le secteur évolue.”

Citigroup s'attend à ce que l'action Cerebras atteigne 340 dollars au cours des 12 prochains mois, selon les données compilées par LSEG.

Les souscripteurs d'une introduction en bourse peuvent publier des analyses sur un titre 25 jours après la cotation.

Cerebras compte parmi ses clients Amazon.com AMZN.O et OpenAI de Sam Altman, et bénéficie également du soutien du fabricant de ChatGPT et du géant japonais de l'investissement SoftBank 9984.T . Ce dernier aurait cherché à privatiser le concepteur de puces avant son introduction en bourse.

.IXIC Cerebras a fait son entrée sur le Nasdaq , indice à forte composante technologique, il y a plus de trois semaines et a clôturé à environ 70 % au-dessus de son prix d'introduction en bourse de 185 dollars.

Cependant, son titre a depuis perdu plus de 30 % en raison des craintes que la reprise mondiale du secteur technologique ne soit allée trop loin, tandis que les investisseurs ont également anticipé une politique monétaire restrictive de la Réserve fédérale pour le reste de l'année dans le contexte du conflit au Moyen-Orient.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a progressé de 68 % ce trimestre, en passe d'enregistrer sa plus forte hausse trimestrielle depuis janvier 2000.