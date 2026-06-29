Le cours de l'action Bridgepoint s'envole après le rachat d'une société immobilière américaine pour 1,4 milliard de dollars

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Le groupe britannique de capital-investissement Bridgepoint BPTB.L a annoncé lundi avoir conclu un accord pour racheter l'activité immobilière de la société américaine Kayne Anderson, dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 1,4 milliard de dollars, ce qui a fait grimper son cours de plus de 10 %.

Bridgepoint a indiqué que cette acquisition, qui vise à diversifier ses sources de revenus et à accélérer son expansion internationale, ajouterait 22 milliards de dollars d’actifs immobiliers, formant ainsi un groupe combiné disposant de 117 milliards de dollars d’actifs répartis entre le capital-investissement, le crédit, les infrastructures et l’immobilier.

Le secteur immobilier dans son ensemble a connu récemment une vague de transactions, les petits investisseurs immobiliers cherchant à se renforcer pour mieux rivaliser avec leurs concurrents plus importants et faire face à la hausse des coûts d'emprunt. L'action Bridgepoint a progressé jusqu’à 12 % en début de séance. Elle affichait une hausse de 9,3 % à 08h10 GMT.

L’opération — évaluée à environ 1,39 milliard de dollars, dette comprise — comprend 759 millions de dollars en numéraire et environ 189 millions d’actions nouvellement émises.

Bridgepoint prévoit que cette opération permettra d’augmenter son bénéfice par action d’un pourcentage à un chiffre moyen en 2027 et de plus de 20 % en 2028, tout en renforçant sa présence aux États-Unis.

"Cela marque une nouvelle avancée majeure dans notre stratégie visant à renforcer notre position en tant que plateforme mondiale de premier plan sur les marchés privés du segment intermédiaire", a déclaré Raoul Hughes, directeur général de Bridgepoint.

Les analystes de Jefferies ont indiqué dans une note que cette opération permettait à Bridgepoint de couvrir l’ensemble des principaux marchés privés, et qu’elle avait "gagné le droit" de conclure davantage d’opérations après avoir bénéficié d’un élan suite à son rachat d’Energy Capital Partners en 2024. Kayne Anderson Real Estate investit dans des secteurs tels que les cabinets médicaux, les résidences pour seniors, les logements étudiants, les logements collectifs et les locaux industriels légers à travers les États-Unis.

C'est le Financial Times qui a été le premier à annoncer samedi que les deux sociétés étaient en pourparlers.