Le cours de l'action BE Semiconductor bondit de plus de 9 % après qu'Applied Materials a porté sa participation à 20 %

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Les actions du fabricant néerlandais d'équipements d'encapsulation de semi-conducteurs BE Semiconductor Industries (Besi) BESI.AS ont progressé de 9,3 % à l'ouverture des marchés mardi, après que son homologue américain Applied Materials AMAT.O a annoncé avoir porté sa participation dans Besi à 20 %.