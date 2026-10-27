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Le cours de l'action BE Semiconductor bondit de plus de 9 % après qu'Applied Materials a porté sa participation à 20 %
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 09:09

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions du fabricant néerlandais d'équipements d'encapsulation de semi-conducteurs BE Semiconductor Industries (Besi) BESI.AS ont progressé de 9,3 % à l'ouverture des marchés mardi, après que son homologue américain Applied Materials AMAT.O a annoncé avoir porté sa participation dans Besi à 20 %.

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