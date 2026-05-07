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Le cours de l'action Americold progresse après des prévisions optimistes pour 2026 et la création d'une coentreprise avec EQT
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 13:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 mai - ** L'action d'Americold Realty Trust COLD.N , opérateur d'entrepôts à température contrôlée, progresse de plus de 3 % à 13 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit pour 2026 un flux de trésorerie ajusté provenant de l'exploitation compris entre 1,20 et 1,30 dollar par action, soit un niveau supérieur aux estimations de Wall Street qui s'établissaient à 92 cents, selon les données compilées par LSEG

** Americold a formé une coentreprise, , avec le fonds Active Core Infrastructure de la société d'investissement EQT, en apportant 12 entrepôts frigorifiques d'une valeur initiale de plus de 1,3 milliard de dollars

** Elle prévoit également de recevoir environ 1,1 milliard de dollars de produit net en espèces, qu'elle compte utiliser pour rembourser sa dette

** La société a publié un FFO ajusté de 29 cents au premier trimestre, contre 34 cents un an plus tôt

** À la clôture d'hier, l'action avait reculé de 1,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

AMRICLD RLTY REITRG
12,710 USD NYSE 0,00%
EQT
57,370 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
2,73 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
96,80 USD Ice Europ -5,06%
Pétrole WTI
90,49 USD Ice Europ -5,98%
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