Le cours de l'action Americold progresse après des prévisions optimistes pour 2026 et la création d'une coentreprise avec EQT

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7 mai - ** L'action d'Americold Realty Trust COLD.N , opérateur d'entrepôts à température contrôlée, progresse de plus de 3 % à 13 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit pour 2026 un flux de trésorerie ajusté provenant de l'exploitation compris entre 1,20 et 1,30 dollar par action, soit un niveau supérieur aux estimations de Wall Street qui s'établissaient à 92 cents, selon les données compilées par LSEG

** Americold a formé une coentreprise, , avec le fonds Active Core Infrastructure de la société d'investissement EQT, en apportant 12 entrepôts frigorifiques d'une valeur initiale de plus de 1,3 milliard de dollars

** Elle prévoit également de recevoir environ 1,1 milliard de dollars de produit net en espèces, qu'elle compte utiliser pour rembourser sa dette

** La société a publié un FFO ajusté de 29 cents au premier trimestre, contre 34 cents un an plus tôt

** À la clôture d'hier, l'action avait reculé de 1,2 % depuis le début de l'année