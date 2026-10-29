Le cours de l'action Alphabet s'effondre alors que les difficultés rencontrées dans le secteur de la recherche entraînent un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions et une aggravation de la consommation de trésorerie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le flux de trésorerie disponible négatif atteint 9,07 milliards de dollars

* Les prévisions de seuil de rentabilité ne sont pas atteintes, selon les données de LSEG

* Le chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 127,6 milliards de dollars, est inférieur aux estimations de 128,2 milliards de dollars

* Le chiffre d'affaires publicitaire de Google s'élève à 82,01 milliards de dollars

(Réécriture avec plus de détails)

par Kenrick Cai et Akash Sriram

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a annoncé des résultats décevants dans son cœur de métier, la publicité liée aux recherches, ainsi qu’une accélération massive de la consommation de trésorerie, alors qu’elle consacre d’importantes ressources au développement de l’IA.

Signe que les entreprises adoptent cette technologie, le chiffre d’affaires de Google Cloud a plus que doublé, mais les investisseurs, déconcertés par le coût exorbitant de cette technologie et par le ralentissement de la croissance du moteur de recherche dominant le marché, ont fait chuter le cours de l’action de 10 % après la clôture.

“Sur un marché qui craint que l’IA ne cannibalise l’activité principale, les investisseurs ont besoin de voir la recherche s’accélérer, et non ralentir”, a déclaré Dave Wagner, gestionnaire de portefeuille chez Aptus Capital Advisors.

“Le cloud porte l’activité, mais tant que le moteur de recherche n’aura pas démontré que l’IA apporte une valeur ajoutée, le titre devrait probablement continuer à baisser.”

La société de Mountain View, en Californie, a fait état d’un flux de trésorerie disponible négatif de 9,1 milliards de dollars, alors que les analystes s’attendaient à ce qu’elle atteigne presque l’équilibre, selon les données de LSEG.

Les efforts agressifs visant à renforcer la capacité du cloud et à financer le développement de l’IA ont conduit Alphabet à dépenser 5,9 milliards de dollars au dernier trimestre , ce qui représente la première fois en 22 ans d’existence en tant que société cotée en bourse que ce chiffre passe en négatif.

Le chiffre d’affaires total n’a pas atteint les objectifs de Wall Street: la croissance du chiffre d’affaires de Google Cloud a dépassé les attentes, mais cela n’a pas suffi à compenser un manque à gagner de 1,4 milliard de dollars dans le secteur de la publicité.

Ce deuxième trimestre consécutif de flux de trésorerie négatif pour Alphabet marque un revirement brutal pour une entreprise qui a longtemps été l’une des plus prolifiques en matière de génération de trésorerie du secteur technologique.

De plus, Alphabet prévoit toujours d’augmenter considérablement ses dépenses d’investissement pour 2027, les portant de 195 milliards de dollars (prévision pour cette année) à 205 milliards de dollars, a déclaré la directrice financière Anat Ashkenazi aux analystes lors d’une conférence téléphonique.

Bien que les dirigeants n’aient pas chiffré les dépenses prévues pour 2027, les investisseurs s’inquiétaient d’une forte hausse.

“Un chiffre de 300 milliards de dollars (dépenses d’investissement) pourrait potentiellement effrayer le marché, car le flux de trésorerie disponible est désormais enfin négatif”, a déclaré Jeremy Saltsburg, responsable senior des investissements chez Check Capital.

À l’inverse, son concurrent Microsoft MSFT.O , qui a également publié ses résultats mercredi, a vu son cours progresser de plus de 5 %, porté par un flux de trésorerie disponible positif qui a dépassé les estimations des analystes.

Mme Ashkenazi a ajouté qu’elle s’attendait à une pression sur les marges à court terme due à l’utilisation de capacités cloud tierces.

Le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires d’Alphabet a reculé de 25 % à 26,17 milliards de dollars, et le bénéfice par action ajusté de 2,67 dollars n’a pas atteint les objectifs de Wall Street, fixés à 3,02 dollars.

Ces résultats reflètent les coûts colossaux liés au développement de l’IA, les investisseurs s’inquiétant à la fois d’éventuels dépassements de budget et du risque de se faire distancer par la concurrence en raison d’un manque d’investissement.

Le chiffre d’affaires total du troisième trimestre, à 127,6 milliards de dollars, est resté en deçà des estimations des analystes, qui s’élevaient à 128,2 milliards de dollars, selon les données de LSEG. Les recettes publicitaires se sont élevées à 82 milliards de dollars, manquant les prévisions de 83,4 milliards de dollars.

Philipp Schindler, directeur commercial, a attribué le ralentissement plus important que prévu de la croissance de la publicité liée aux recherches à l’utilisation accrue du “Mode IA”, une interface de chatbot pour le moteur de recherche avec laquelle l’entreprise en est encore au stade expérimental en matière de publicité.

Google commencerait à déployer des publicités dans le mode IA sur les marchés internationaux, a déclaré M. Schindler lors d’une conférence téléphonique.

L’INFLUENCE DU CLOUD S’ACCROÎT

Alphabet a tenté de compenser les résultats publicitaires décevants en mettant en avant sa division de cloud computing, notamment en invitant Thomas Kurian, directeur général de Google Cloud, à prendre la parole lors de la conférence téléphonique sur les résultats.

Le chiffre d’affaires de Google Cloud a dépassé les estimations et a plus que doublé pour atteindre 30,71 milliards de dollars au troisième trimestre clos le 30 septembre.

M. Kurian a déclaré que les ventes des unités de traitement tensoriel de Google (TPU), qui concurrencent les puces GPU de Nvidia NVDA.O , étaient devenues un contributeur significatif à son unité commerciale.

Alphabet a commencé, au cours du dernier trimestre, à comptabiliser le chiffre d’affaires provenant des ventes directes de ce qu’elle appelle ses “systèmes TPU”, qui englobent non seulement les puces, mais aussi le matériel et les logiciels associés.

Mais Mme Ashkenazi a averti que l’augmentation des stocks de TPU exercerait une pression supplémentaire sur le flux de trésorerie disponible.

Le carnet de commandes de Google Cloud s’élevait désormais à 561 milliards de dollars et Alphabet prévoyait d’en comptabiliser plus de 55 % en chiffre d’affaires au cours des 24 prochains mois, a-t-elle ajouté.

Troisième fournisseur mondial de services cloud après Amazon Web Services AMZN.O et Azure de Microsoft MSFT.O , Google Cloud a renforcé ses engagements auprès des entreprises, soutenu par des contrats pluriannuels portant sur des infrastructures cloud et d’IA dans les secteurs de la cybersécurité, du commerce de détail et des services financiers.

Alphabet, Microsoft, Amazon et Meta devraient dépenser collectivement bien plus de 700 milliards de dollars en 2026 pour étendre leur réseau de centres de données dédiés à l’IA, leurs puces et leurs capacités de réseau haute performance.

Face aux goulots d’étranglement en matière d’approvisionnement en semi-conducteurs de pointe et en énergie pour les centres de données, les investissements d’Alphabet dans des unités de traitement tensoriel sur mesure, parallèlement à des GPU tiers, ont contribué à étendre ses capacités de prestation de services.

Plus tôt dans la journée de mercredi, Google a cherché à devancer la publication des résultats et à contrer l’impression de se faire distancer dans la course à l’IA en dévoilant le nouveau modèle Gemini 4 Carbon .

Cela signifiait que l’entreprise était à nouveau “à la pointe de l’innovation”, a déclaré le directeur général Sundar Pichai lors de la conférence téléphonique.

Par la suite, les analystes de Bernstein ont posé la question suivante dans une note: “Google a-t-il précipité le déploiement des modèles Gemini 4 pour compenser des indicateurs financiers en baisse? Et ces modèles sont-ils prêts pour un déploiement commercial?”