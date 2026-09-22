Le cours de GameStop s'envole après que son directeur général, Ryan Cohen, a annoncé avoir acheté pour 26 millions de dollars supplémentaires d'actions de la société

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22 septembre - ** Le titre GME.N du distributeur de jeux vidéo GameStop a progressé de 4,3 % mardi pour atteindre 23,73 dollars, son plus haut niveau depuis plus de quatre mois, alors que Ryan Cohen continue d'acheter des actions

** Lundi, M. Cohen a acquis environ 1,15 million d’actions au cours d’une série de transactions à un prix moyen pondéré d’environ 22,95 dollars, pour une valeur totale d’environ 26,4 millions de dollars, selon un document déposé auprès de la SEC

** Plus tôt ce mois-ci, le président, directeur général et président du conseil d'administration de GME avait révélé avoir acheté 1 million d'actions

** Ce dernier achat porte sa participation directe à environ 40,5 millions d’actions; en incluant les quelque 3,7 millions d’actions sous-jacentes aux bons de souscription, M. Cohen détient environ 8,7 % du capital

** GME, l’une des premières « actions meme », poursuit une tentative de rachat très médiatisée de la société eBay

EBAY.O , bien plus importante; le 8 septembre, GME a déclaré détenir environ 43,4 millions d’actions EBAY, d’une valeur d’environ 4,9 milliards de dollars au 1er août

** Suite à cette annonce mardi, l'action GME affiche une hausse de 18 % depuis le début de l'année, dont une flambée de 29 % depuis le début du mois; le titre est en passe d'enregistrer sa plus forte progression mensuelle depuis novembre 2024