Le contrôleur financier de New York, Mark Levine, exhorte Anthropic à suspendre son introduction en bourse aux États-Unis, selon CNBC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Anthropic devrait reporter son introduction en bourse aux États-Unis jusqu’à ce qu’elle ait répondu aux préoccupations concernant la sécurité, la gouvernance et le rythme de développement, a exhorté Mark Levine, contrôleur financier de la ville de New York, dans une lettre adressée à Dario Amodei, directeur général du laboratoire d’IA, a rapporté jeudi la chaîne CNBC .

Les systèmes d’IA ont connu des progrès fulgurants au cours des 12 derniers mois, devançant la réglementation et suscitant une attention particulière quant aux risques potentiels, notamment en matière de sécurité, de menaces de cybersécurité et d’utilisation abusive.

“Au lieu de se précipiter dans son introduction en bourse, l’entreprise devrait concentrer ses efforts sur la gestion de ces risques sans précédent”, a écrit Levine, selon CNBC.

Le bureau du contrôleur financier de la ville de New York et Anthropic n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Les propres recherches d’Anthropic ont mis en évidence les risques posés par des modèles d’IA de plus en plus autonomes , qui ont démontré des capacités potentiellement nuisibles lors de tests contrôlés, notamment en sabotant du code, en facilitant la fraude et en manipulant des informations.

L’introduction en bourse est actuellement prévue en novembre, avec une valorisation cible de plus de 2.000 milliards de dollars, selon les médias. Son principal concurrent, OpenAI, le créateur de ChatGPT, devrait entrer en bourse en 2027.

En début de semaine, lors d’une réunion préalable à l’introduction en bourse, Anthropic a indiqué aux investisseurs potentiels que son chiffre d’affaires au troisième trimestre avait bondi de 45 % par rapport au trimestre précédent, a rapporté Reuters , citant des sources.

Le contrôleur des finances de la ville de New York supervise les finances de la ville, gère ses fonds de retraite et joue un rôle de contrôleur des dépenses publiques et des pratiques financières.