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Le contrat sur les sous-marins canadiens est une bonne nouvelle pour l'économie allemande, affirment les responsables politiques
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 17:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* TKMS a été sélectionnée par le Canada comme fournisseur privilégié pour la construction de sous-marins

* L'ensemble du projet générera une activité économique d'une valeur de 167 milliards de dollars canadiens

* TKMS a devancé l'offre concurrente de la société sud-coréenne Hanwha Ocean

(Les paragraphes 4 à 8 fournissent des informations supplémentaires sur le contrat) par Friederike Heine et Maria Martinez

Le chancelier allemand Friedrich Merz et le ministre des Finances Lars Klingbeil ont salué mardi la décision du Canada de choisir l'entreprise allemande TKMS pour construire jusqu'à 12 sous-marins destinés à sa marine, affirmant qu'il s'agissait d'une bonne nouvelle tant pour l'économie allemande que pour la sécurité de l'Otan.

« Avec cette nouvelle, nous enverrons un signal fort en faveur de la coopération transatlantique et européenne dès le début du sommet », a déclaré M. Merz à Berlin, faisant référence au sommet de l'Otan qui se tient à Ankara à partir de mardi.

« Il s’agit en effet d’une véritable initiative stratégique qui unira le Canada, l’Allemagne et la Norvège en tant que partenaires dans la région de l’Atlantique Nord pour les décennies à venir », a-t-il ajouté.

Le constructeur de navires de guerre TKMS TKMS.DE , détenu majoritairement par le conglomérat allemand Thyssenkrupp

TKAG.DE , a devancé l’offre concurrente de la société sud-coréenne Hanwha Ocean 042660.KS et a été désigné lundi soir comme fournisseur privilégié du Canada.

Un contrat définitif doit encore être négocié .

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Anand, a déclaré à Reuters en marge du sommet de l’OTAN qu’elle poursuivrait les discussions avec son homologue allemand afin de s’entendre sur le prix de la transaction.

TKMS a indiqué que l’ensemble du projet générerait une activité économique totale de 167 milliards de dollars canadiens (118 milliards de dollars) à l’échelle du Canada, et créerait plus de 650 000 emplois au cours des prochaines décennies.

Le directeur général Oliver Burkhard a précisé que les sous-marins seraient construits en Allemagne, ce qui profiterait également à l’économie allemande.

« C’est un signal fort pour cette région dans son ensemble, pour le "Made in Germany": le fait que nous ayons remporté un appel d’offres international aussi difficile et de cette envergure témoigne de nos compétences en ingénierie, de notre expertise en matière de fabrication, de notre savoir-faire et de ce qu’il est possible de réaliser sur nos sites », a déclaré M. Klingbeil.

Il a ajouté que cet accord allait bien au-delà de ses avantages économiques et revêtait une importance géopolitique.

« À l’heure où le monde se redéfinit, il est très important d’avoir le Canada et la Norvège à nos côtés et de renforcer encore davantage ces alliances », a déclaré M. Klingbeil.

(1 dollar américain = 1,4206 dollars canadiens)

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THYSSENKRUPP
11,905 EUR XETRA -3,76%
TKMS
90,500 EUR XETRA -3,00%
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