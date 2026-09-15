Le contrat allemand de 2CRSi est avéré

2CRSi affirme qu'une expertise indépendante a confirmé la réalité de la commande de 194 serveurs annoncée en juin, contestée par le fonds Grizzly Research. La mission valide l'existence de la vente, son règlement intégral et sa comptabilisation sur l'exercice clos fin juin.

2CRSi a publié les premières conclusions de l'enquête indépendante lancée après le rapport de Grizzly Research sur une commande de 194 serveurs Godì Blackwell Ultra. Selon la société, l'expert confirme que cette commande a bien été passée le 7 mai 2026 par un client allemand, avec un achat correspondant auprès du fournisseur.

L'examen a porté sur les devis, bons de commande et de livraison, factures, relevés bancaires et écritures comptables de 2CRSi SA. Des recherches d'intelligence économique ont également été menées sur le client et les différents tiers impliqués dans l'opération.

L'expert conclut aussi que 2CRSi a encaissé la totalité du prix de vente et réglé intégralement son fournisseur avant la livraison. L'ensemble de l'opération, incluant l'achat, la vente et les règlements, a été comptabilisé sur l'exercice clos le 30 juin 2026.

Ces conclusions ne portent toutefois que sur cette transaction précise et ne constituent ni un audit ni une revue exhaustive des comptes ou du contrôle interne. 2CRSi indique qu'elle communiquera sur les autres points soulevés par Grizzly Research au plus tard lors de la publication de ses résultats annuels, prévue le 29 octobre prochain.