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Le conseil d'administration de Brown-Forman juge non recevable la proposition d'acquisition non sollicitée de Sazerac
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 00:02
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Brown-Forman BFb.N a annoncé dimanche que son conseil d'administration avait reçu une proposition d'acquisition non sollicitée de la part de Sazerac et avait conclu que cette proposition n'était "pas recevable".

La société n'a pas divulgué le montant proposé par le fabricant américain de spiritueux Sazerac.

Fusions / Acquisitions
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