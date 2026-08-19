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Le conseil d'administration approuve un plan de 19,9 milliards de dollars visant à réaménager l'aéroport de Washington Dulles
information fournie par Reuters 19/08/2026 à 16:54
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le conseil d’administration de l'aéroport de Washington Dulles a voté mercredi en faveur d’un plan de rénovation de 19,9 milliards de dollars, dont 3,75 milliards sont destinés à la construction de nouveaux tunnels souterrains et au remplacement des véhicules lents utilisés pour transporter les passagers sur le tarmac.

La reconstruction du terminal principal de ce grand aéroport international desservant la région de Washington D.C., d’un coût de 6,2 milliards de dollars, devrait débuter fin 2027, a indiqué l’Autorité aéroportuaire métropolitaine de Washington. La construction de nouveaux tunnels visant à remplacer les véhicules « People Mover » et à relier le terminal à un nouveau hall devrait commencer début 2029 et s’achever d’ici 2034.

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