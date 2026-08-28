Le conflit lié à l'Iran fait grimper les surcoûts liés au carburant aux États-Unis, mais stimule également les bénéfices du secteur

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* Au deuxième trimestre, Union Pacific a perçu 91,1 millions de dollars de surcharges carburant de plus que ses coûts de carburant

* Selon une analyse d'AFS Logistics, certains taux de surtaxes d'UPS et de FedEx ont plus que doublé depuis 2021

* Selon VesselBot, les surcharges carburant dans le transport maritime de conteneurs ont bondi de 75 % alors que les coûts du carburant maritime ont augmenté de 30 %

* Les surcharges carburant visent à répercuter les coûts sur les clients, qui rechignent lorsqu’elles semblent générer des bénéfices

par Lisa Baertlein

Les détaillants, fabricants et petites entreprises américains paient des surcoûts carburant élevés pour expédier leurs marchandises, non seulement parce que la guerre américano-israélienne contre l’Iran fait grimper les coûts du carburant, mais aussi parce que certains transporteurs tirent profit de ces frais.

Ces frais sont devenus une source croissante de tensions tout au long des chaînes d’approvisionnement, les clients affirmant que certaines entreprises les utilisent pour augmenter leurs bénéfices plutôt que pour simplement compenser la hausse des coûts de carburant. En fin de compte, ces coûts supplémentaires peuvent être répercutés sur les consommateurs déjà mis à mal par l’inflation. Ces surcoûts ont généré des dizaines de millions de dollars de bénéfices pour l’opérateur ferroviaire Union Pacific UNP.N et ont légèrement amélioré les résultats d’UPS UPS.N , ont indiqué ces entreprises. Dans l’exemple le plus parlant accessible au public, Union Pacific a encaissé 91,1 millions de dollars de plus en surtaxes carburant qu’elle n’en a dépensé pour le carburant au cours du deuxième trimestre, ce qui a fait grimper ses bénéfices de 83,2 millions de dollars, soit 14 cents par action.

Les résultats d’Union Pacific ont largement dépassé ceux de ses concurrents, ce qui a suscité des inquiétudes quant au fait que les frais de récupération des coûts de carburant génèrent des bénéfices.

« En fin de compte, les surcharges carburant font partie des coûts globaux que nous négocions avec nos clients et constituent un élément qu’ils prennent en compte lorsqu’ils choisissent Union Pacific et les services que nous proposons », a déclaré la société dans un communiqué.

Les compagnies ferroviaires américaines sont les seuls prestataires de transport tenus de déclarer leurs coûts de carburant et leurs recettes issues des surcharges aux autorités fédérales de régulation, ce qui offre un aperçu rare de l’impact de ces frais depuis le début de la guerre en Iran, le 28 février.

Les surcharges liées au carburant sont destinées à compenser la hausse des coûts énergétiques, mais les clients font valoir depuis longtemps qu’elles peuvent s’éloigner du coût réel du carburant et gonfler les bénéfices. UPS et FedEx FDX.N ont progressivement augmenté le montant de leurs surcharges carburant ces dernières années. « L’aspect initial lié aux coûts semble presque s’être perdu en cours de route », a déclaré Mingshu Bates, directrice de l’analyse chez AFS Logistics, un cabinet d’audit de facturation, en référence à la hausse des taux de ces surtaxes.

Alors que le prix moyen du diesel s’élevait à 3,35 dollars le gallon en août 2021, UPS a ajouté une surcharge carburant d’environ 9 % au tarif d’expédition de base pour les colis quotidiens livrés aux particuliers et aux entreprises. Cette surcharge s’élève aujourd’hui à 24,25 % chez UPS et à 23,75 % chez FedEx, selon une analyse d’AFS Logistics.

UPS et FedEx, souvent qualifiés de « duopole » en raison de leur position dominante sur le marché, ne laissent guère de marge de manœuvre à leurs clients pour s'opposer à ces mesures, car leurs surcharges carburant sont globalement similaires.

Brian Dykes, directeur financier d’UPS, a déclaré que les recettes issues des surcharges carburant avaient eu un impact net « modeste » sur le résultat d’exploitation consolidé au cours du dernier trimestre. Brie Carere, directrice de la relation client chez FedEx, a quant à elle indiqué qu’elles ne constituaient « pas un facteur déterminant de notre résultat d’exploitation ajusté ».

Aucune des deux entreprises n’a expliqué pourquoi les pourcentages de ces surcharges avaient augmenté de manière aussi brutale.

À titre de comparaison, le Service postal américain, fortement réglementé, a imposé sa première surtaxe le 26 avril: 8 % sur la plupart des colis.

L’« AVANTAGE CONCURRENTIEL » DE MAERSK

La question dépasse le cadre des chemins de fer américains et des entreprises de livraison de colis. Les perturbations liées à la guerre et la hausse des coûts du carburant se sont répercutées sur les réseaux mondiaux de transport maritime, permettant à certains transporteurs d’imposer des surtaxes d’urgence et d’augmenter leurs tarifs, ce qui alimente les critiques selon lesquelles ces frais liés à la crise seraient devenus une source de profits.

Les surcharges carburant ont également soutenu les bénéfices des compagnies de transport maritime de conteneurs telles qu'A.P. Moller-Maersk MAERSKb.CO .

Le transporteur danois a annoncé un bénéfice au deuxième trimestre, hors éléments exceptionnels, de 3 milliards de dollars, soit près d’un milliard de plus que ce que prévoyaient les analystes et en hausse par rapport aux 2,3 milliards de dollars enregistrés l’année précédente. Maersk a imposé des surcharges d’urgence et procédé à d’autres ajustements pour couvrir la hausse des coûts de carburant sur environ 70 % des marchandises qu’elle transporte dans le cadre de contrats à long terme. Une flambée des tarifs sur le reste des expéditions au comptant a stimulé les bénéfices du trimestre, ont déclaré des dirigeants. La société n’a pas abordé directement l’impact des surcharges de carburant sur ses bénéfices.

Lors d’une conférence téléphonique sur les résultats ce mois-ci, le directeur général Vincent Clerc a déclaré que les investissements dans le numérique avaient aidé l’entreprise à augmenter ses tarifs plus rapidement que ses concurrents, une capacité qu’il a qualifiée d’« avantage concurrentiel ». Maersk n’a pas souhaité donner plus de détails.

Une analyse réalisée par VesselBot, fournisseur de données sur la chaîne d’approvisionnement, a montré que lorsque les coûts du carburant maritime ont bondi d’environ 30 % cette année, les surcharges carburant dans le transport maritime de conteneurs ont grimpé jusqu’à 75 %, s’écartant considérablement des prix du carburant après les avoir suivis de près en 2025.

« Après mars, ces surcharges ont explosé », a déclaré Constantine Komodromos, directeur général de VesselBot. Selon les analystes, les taux de fret et les surcharges dans le transport maritime de conteneurs sont actuellement déterminés autant par l’offre et la demande que par les coûts sous-jacents, ce qui donne aux transporteurs la possibilité de récupérer bien plus que la simple hausse des factures de carburant lorsque les conditions du marché sont favorables.

Selon Peter Sand, analyste en chef chez Xeneta, le pouvoir de transactions des armateurs n’a jamais été aussi fort depuis le boom du transport maritime lié à la pandémie de COVID-19. Les rapports financiers du secteur ont renforcé les inquiétudesde longue date des clients du transport par conteneurs , qui craignent que les prestataires de transport ne profitent des périodes de perturbation pour imposer des frais supplémentaires. James Hookham, directeur du Global Shippers Forum, a déclaré que les derniers chiffres de bénéfices de Maersk ne contribueraient guère à apaiser ces craintes.

« Les résultats de Maersk renforcent encore le syndrome selon lequel “crise rime avec liquidités” », a déclaré Hookham.