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Le comprimé contre le psoriasis mis au point par Takeda à l'aide de l'IA s'impose face au Sotyktu de Bristol Myers lors d'un essai comparatif
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 13:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société japonaise Takeda Pharmaceutical

4502.T a annoncé jeudi que son comprimé expérimental contre le psoriasis, à prise unique quotidienne et développé à l'aide de l'IA, avait obtenu de meilleurs résultats que le Sotyktu, médicament approuvé par BMY.N Bristol Myers Squibb , lors d'une étude comparative de phase avancée.

Voici quelques détails:

* Le laboratoire japonais a déclaré que le médicament, le zasocitinib, avait atteint l'objectif principal d'un essai de phase avancée mené chez des adultes atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère, en obtenant une plus grande clairance cutanée que le Sotyktu après 16 semaines de traitement.

* Le psoriasis en plaques est une maladie cutanée chronique à médiation immunitaire qui provoque l'apparition de plaques rouges, squameuses et inflammatoires sur la peau.

* Le zasocitinib a été développé à l'aide de l'intelligence artificielle, reflétant une tendance croissante dans l'industrie pharmaceutique à utiliser l'IA pour accélérer le développement de médicaments, raccourcir la durée des essais cliniques et réduire les tests sur les animaux.

* Takeda a déclaré que le zasocitinib avait permis une clairance cutanée complète chez 35 % des patients après 16 semaines, soit plus de 2,5 fois le taux observé avec le Sotyktu.

* La société a également indiqué que le profil de sécurité du zasocitinib était conforme aux études antérieures et qu'aucun nouveau problème de sécurité n'avait été identifié.

* Le comprimé quotidien de Takeda offre une option pratique pour traiter le psoriasis en plaques, aux côtés du Sotyktu de Bristol Myers et de l'Otezla d'Amgen AMGN.O , sur un marché largement dominé par les produits injectables.

* Le laboratoire pharmaceutique mise sur le zasocitinib comme un potentiel blockbuster pour aider à compenser la perte de revenus liée à l'expiration imminente des brevets de son médicament contre les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, l'Entyvio, qui devrait perdre ses brevets clés d'ici la fin de la décennie.

* Takeda a déclaré l'année dernière qu'il s'attendait à ce que le zasocitinib, s'il était approuvé, génère un chiffre d'affaires annuel maximal compris entre 3 et 6 milliards de dollars.

* Le laboratoire pharmaceutique avait acquis le zasocitinib auprès de Nimbus Therapeutics en 2022 dans le cadre d'une transaction évaluée jusqu'à 6 milliards de dollars .

* Takeda a déclaré qu'il présenterait des données détaillées lors de prochains congrès médicaux et qu'il était en bonne voie pour commencer à solliciter l'autorisation de la FDA pour le zasocitinib dans le traitement du psoriasis en plaques au cours de cet exercice fiscal.

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