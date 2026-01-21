Le CME enregistre un nouveau record en une seule journée pour les transactions de contrats à terme et d'options sur le gaz naturel

La bourse de produits dérivés CME Group a déclaré mercredi que son complexe de gaz naturel avait atteint un nouveau record journalier de 2 576 346 contrats négociés le 20 janvier.

Ce chiffre est en hausse de 15% par rapport au précédent record quotidien de 2 239 081 contrats échangés le 14 novembre 2018.

"Alors que la demande de chauffage augmente à travers les États-Unis, les clients se tournent vers nos marchés du gaz naturel en nombre record pour gérer leur risque de prix", a déclaré Peter Keavey, responsable mondial des produits énergétiques et environnementaux chez CME Group. Les contrats à terme sur le gaz naturel américain ont bondi d'environ 23 % pour atteindre leur plus haut niveau en six semaines mercredi, après avoir grimpé de 26 % mardi, alors que l'on s'attend à ce que le froid extrême augmente la demande de chauffage à des niveaux presque record tout en réduisant la production par le gel des puits de pétrole et de gaz. NGA/