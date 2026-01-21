 Aller au contenu principal
Le CME enregistre un nouveau record en une seule journée pour les transactions de contrats à terme et d'options sur le gaz naturel
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 21:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La bourse de produits dérivés CME Group a déclaré mercredi que son complexe de gaz naturel avait atteint un nouveau record journalier de 2 576 346 contrats négociés le 20 janvier.

Ce chiffre est en hausse de 15% par rapport au précédent record quotidien de 2 239 081 contrats échangés le 14 novembre 2018.

"Alors que la demande de chauffage augmente à travers les États-Unis, les clients se tournent vers nos marchés du gaz naturel en nombre record pour gérer leur risque de prix", a déclaré Peter Keavey, responsable mondial des produits énergétiques et environnementaux chez CME Group. Les contrats à terme sur le gaz naturel américain ont bondi d'environ 23 % pour atteindre leur plus haut niveau en six semaines mercredi, après avoir grimpé de 26 % mardi, alors que l'on s'attend à ce que le froid extrême augmente la demande de chauffage à des niveaux presque record tout en réduisant la production par le gel des puits de pétrole et de gaz. NGA/

Valeurs associées

CME GROUP RG-A
278,9700 USD NASDAQ -0,34%
Gaz naturel
3,91 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
65,28 USD Ice Europ +2,00%
Pétrole WTI
60,68 USD Ice Europ +1,71%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

