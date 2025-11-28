Le CME annonce que le marché des changes au comptant plus restera interrompu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur boursier CME Group

CME.O a déclaré vendredi que l'activité sur son marché des changes au comptant plus restera interrompue.

"Le support s'efforce de résoudre le problème à court terme et continuera à fournir des mises à jour dès qu'elles seront disponibles", a ajouté le groupe.