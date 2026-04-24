Le circuit d'Istanbul Park, en Turquie, accueillera la F1 pendant au moins cinq ans à compter de 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouvelle version avec l'annonce et la déclaration de la F1)

Le circuit turc d'Istanbul Park fera son retour au calendrier de la Formule 1 à partir de 2027 pour une durée d'au moins cinq ans, ont annoncé vendredi la F1 et la présidence turque, marquant ainsi l'aboutissement d'une campagne menée depuis des années par la Turquie pour revenir dans ce sport.

Le président Tayyip Erdogan, le directeur général de la F1 Stefano Domenicali et le président de la FIA, l'instance dirigeante du sport, Mohammed Ben Sulayem, ont officiellement annoncé l'accord lors d'un événement au palais de Dolmabahçe à Istanbul, tandis qu'une voiture de F1 promotionnelle rugissait dans les rues de la plus grande ville de Turquie.

Dans un communiqué, la F1 a déclaré avoir conclu un accord avec le gouvernement turc pour que l'Istanbul Park accueille des Grands Prix jusqu'à la saison 2031, tandis qu'Eren Uclertopragi, président de la Fédération turque des sports automobiles (TOSFED), a indiqué que les préparatifs étaient en cours pour la course de 2027.

"Nous sommes ravis de revenir dans cette ville incroyable et dynamique qu’est Istanbul à partir de 2027 pour faire vibrer tous nos fans en Turquie et dans le monde entier sur l’un des circuits les plus passionnants et les plus exigeants de la Formule 1", a déclaré Domenicali.

Erdogan a déclaré que le retour de la F1 reflétait la "grande confiance" accordée à la Turquie et à sa capacité d'organisation, ajoutant qu'il espérait que le partenariat entre la Turquie et la F1 se renforcerait encore dans les années à venir, Istanbul devant accueillir cinq "courses passionnantes et de grande qualité" jusqu'en 2031.

Ben Sulayem a déclaré que le retour de la Turquie était un "reflet puissant" de la croissance mondiale et de l’attrait de la F1 et qu’il garantissait l’avenir à long terme de ce sport en Turquie, ajoutant que ce pays occupait une "place particulière" dans l’histoire de la F1.

Le circuit de 14 virages situé sur la rive asiatique d'Istanbul est très apprécié des pilotes et des fans, mais il a accueilli pour la dernière fois une course en 2021, en remplacement d'un autre circuit pendant la pandémie de COVID-19. Il a également accueilli des Grands Prix entre 2005 et 2011, ainsi que lors de la saison 2020, lorsque Lewis Hamilton a remporté la course pour décrocher son septième titre de champion du monde, égalant ainsi le record de Michael Schumacher.

DES NÉGOCIATIONS QUI DURENT DEPUIS DES ANNÉES

Alors que la Turquie poursuivait les négociations pour revenir dans le sport après le Grand Prix de 2021, les discussions ont achoppé à partir de 2022, en partie à cause des dizaines de millions de dollars nécessaires pour conclure un accord que des concurrents, comme le Qatar, étaient en mesure de financer.

Mais en 2024, Can Bilim Egitim Kurumlari A.S., détenue en partie par Lale Cander, présidente de la filiale turque du fournisseur de pneus de F1 Pirelli, a obtenu les droits d'exploitation du circuit d'Istanbul Park pour une période de 30 ans pour environ 117,8 millions de dollars, avec pour obligation contractuelle de ramener la F1 d'ici 2026.

En février, Domenicali avait confirmé qu'Istanbul Park était sur le point de revenir au calendrier, ajoutant que le nombre de courses de la saison resterait plafonné à 24.

Ce circuit de 5,3 km de long abrite le célèbre virage n° 8 à plusieurs apex, qui met à l'épreuve la précision et l'engagement des pilotes alors qu'ils tentent de maintenir leur vitesse et leur équilibre dans ce long virage à gauche.

Le dernier vainqueur à Istanbul Park était Valtteri Bottas en 2021 avec Mercedes, qui, aux côtés de Hamilton, est l'un des deux seuls pilotes actuels à avoir remporté le Grand Prix.