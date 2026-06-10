Ewen Jaouen va découvrir l'Angleterre

Welcome to Newcastle upon Tyne. Alors que Canal + annonçait il y a quelques jours un accord entre les Magpies et le Stade de Reims, Newcastle vient de confirmer le recrutement de Ewen Jaouen . Le jeune gardien français de 20 ans traverse donc la Manche pour s’engager pour 4 ans contre 28,5 millions d’euros. Le fan de Rihanna s’est dit « vraiment excité de devenir un joueur de Newcastle » mais il veut se développer « aux côtés des joueurs et du personnel incroyables. »

💬 "I like to play with the feet, I like 1v1 situations. I describe myself as a modern goalkeeper." Watch the first words from our new recruit exclusively on the Official Newcastle United website and app now 📲…

TC pour SOFOOT.com