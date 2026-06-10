 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ewen Jaouen va découvrir l'Angleterre
information fournie par So Foot 10/06/2026 à 15:07

Ewen Jaouen va découvrir l'Angleterre

Ewen Jaouen va découvrir l'Angleterre

Welcome to Newcastle upon Tyne. Alors que Canal + annonçait il y a quelques jours un accord entre les Magpies et le Stade de Reims, Newcastle vient de confirmer le recrutement de Ewen Jaouen . Le jeune gardien français de 20 ans traverse donc la Manche pour s’engager pour 4 ans contre 28,5 millions d’euros. Le fan de Rihanna s’est dit « vraiment excité de devenir un joueur de Newcastle » mais il veut se développer « aux côtés des joueurs et du personnel incroyables. »

💬 "I like to play with the feet, I like 1v1 situations. I describe myself as a modern goalkeeper." Watch the first words from our new recruit exclusively on the Official Newcastle United website and app now 📲…

TC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • 363 petites minutes de jeu et Adama Traoré s'en va
    363 petites minutes de jeu et Adama Traoré s'en va
    information fournie par So Foot 10.06.2026 15:25 

    12 matchs et puis s’en va. Adama Traoré , recruté en janvier dernier pour 2,3 millions d’euros en provenance de Fulham, quittera bien librement West Ham cet été, son contrat expirant le 30 juin prochain. Pour 363 minutes de jeu cette saison de l’ailier bodybuildé ... Lire la suite

  • L’organigramme du Havre se dessine pour la saison prochaine
    L’organigramme du Havre se dessine pour la saison prochaine
    information fournie par So Foot 10.06.2026 15:17 

    Un nouveau capitaine sur le bateau ciel et marine. Au grand dam de son futur ex-président, Demba Ba va quitter Dunkerque pour rejoindre Le Havre . En effet, selon L’Équipe , l’ancien international sénégalais devrait devenir le nouveau directeur du football du HAC ... Lire la suite

  • Omar Artan accueilli en héros en Somalie
    Omar Artan accueilli en héros en Somalie
    information fournie par So Foot 10.06.2026 14:11 

    Un joli lot de consolation. Après avoir été empêché d’arbitrer à la Coupe du monde par la bande de Donald et la douane américaine pour de « bonnes raisons » selon la Maison Blanche et malgré son visa, Omar Artan a été accueilli comme une rockstar à son arrivée ... Lire la suite

  • Le guide très pratique du Mondial 2026
    Le guide très pratique du Mondial 2026
    information fournie par So Foot 10.06.2026 13:32 

    Eh, au fait, il y a une Coupe du monde qui commence jeudi. Vous n’étiez pas au courant ? Rien de grave, on récapitule tout juste ici. → Encore de nouvelles règles Le Mondial 2018 était celui de l’entrée en vigueur de la VAR – ou du VAR, huit ans après, on ne sait ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank