L’organigramme du Havre se dessine pour la saison prochaine

Un nouveau capitaine sur le bateau ciel et marine. Au grand dam de son futur ex-président, Demba Ba va quitter Dunkerque pour rejoindre Le Havre . En effet, selon L’Équipe , l’ancien international sénégalais devrait devenir le nouveau directeur du football du HAC et succéder à Mathieu Bodmer . Il arriverait avec Quentin Rauzier, ancien coordinateur de Paris FC, et Romain Decool comme responsable du recrutement, dans ses valises.

Digard prolonge

Si une nouvelle tête arrive dans les bureaux, celle qui sera sur le banc sera toujours la même que lors des deux derniers exercices. Toujours d’après le quotidien sportif, Didier Digard va prolonger son contrat avec la formation normande . L’arrivée de son futur collaborateur à la tête du sportif, ainsi que la volonté des propriétaires du club de donner des moyens pour renforcer les structures sportives du club, ont grandement joué dans la prise de décision du coach de 39 piges.…

EM pour SOFOOT.com