Le chômage en Nouvelle-Zélande atteint son plus haut niveau depuis dix ans, à 5,6 %, au deuxième trimestre

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* Le taux de chômage grimpe à 5,6 %, dépassant les prévisions de 5,4 %

* L'emploi progresse de 0,5 %, mais le taux d'activité bondit à 70,7 %

* La marge de manœuvre sur le marché du travail maintient les salaires à un niveau modéré

(Ajout des commentaires du ministre des Finances et des paragraphes de contexte 4 à 7) par Wayne Cole

Le taux de chômage en Nouvelle-Zélande a atteint son plus haut niveau depuis dix ans au cours du trimestre de juin, la forte hausse du nombre de personnes à la recherche d’un emploi ayant contrebalancé les gains en matière d’emploi, ce qui constitue un coup dur pour le gouvernement de centre-droit à quelques mois des élections législatives.

Les données publiées mercredi par Statistics New Zealand montrent que le taux de chômage a atteint 5,6 %, contre 5,4 % (chiffre révisé à la hausse) au trimestre précédent, un signe de sous-utilisation de la main-d'œuvre qui pourrait limiter l'ampleur de la hausse des taux d'intérêt cette année.

Ce chiffre est le plus élevé depuis fin 2015 et dépasse les prévisions du marché, qui tablaient sur 5,4 %.

La ministre des Finances, Nicola Willis, a déclaré que les mois d’avril, mai et juin avaient été « difficiles pour de nombreux employeurs ».

« Pour les Néo-Zélandais qui ont cherché du travail dans ce contexte, nous savons que cela a été difficile », a-t-elle ajouté.

Le Premier ministre Christopher Luxon, ancien dirigeant d’une compagnie aérienne, a été élu en 2023 en partie grâce à ses compétences en matière économique, mais sa popularité a chuté dans un contexte d’affaiblissement de l’économie et de hausse du chômage.

La plupart des sondages d’opinion montrent que le Parti national de Luxon est devancé par le Parti travailliste de centre-gauche, même si la complexité du système électoral du pays rend le résultat du scrutin de novembre trop serré pour être prédit.

LES RISQUES DE HAUSSE DES TAUX RESTENT ÉLEVÉS

La Banque centrale de Nouvelle-Zélande a indiqué que de nouvelles hausses des taux seraient nécessaires pour retirer les mesures de relance de l’économie et contenir l’inflation; les marchés s’attendent donc toujours à une hausse en septembre.

Toutefois, l’ampleur des capacités inutilisées sur le marché du travail signifie que les salaires ne constituent pas une menace interne pour l’inflation, ce qui plaide contre un cycle de hausse des taux agressif. 0#NZDIRPR

« Au final, l’enquête sur la population active de juin devrait conforter la Banque centrale de Nouvelle-Zélande dans son approche progressive de retrait de la politique monétaire accommodante », a déclaré Abhijit Surya, économiste senior pour la région Asie-Pacifique chez Capital Economics.

« En conséquence, nous maintenons notre opinion selon laquelle elle attendra octobre avant de relever à nouveau ses taux, même si les marchés s’attendent à une hausse de 25 points de base dès septembre. »

La Banque centrale de Nouvelle-Zélande a relevé son taux directeur d’un quart de point, à 2,5 %, en juillet, afin de contenir les pressions inflationnistes en partie alimentées par la hausse des cours mondiaux du pétrole.

L’inflation annuelle a atteint son plus haut niveau depuis deux ans et demi, à 4,1 %, au cours du trimestre de juin, en raison de la flambée des prix des carburants, s’éloignant ainsi considérablement de la fourchette cible de la banque centrale, comprise entre 1 % et 3 %.

Les responsables de la RBNZ ont clairement indiqué que de nouvelles hausses seraient nécessaires, les taux se situant bien en deçà de la plupart des estimations du taux neutre, qui se situent entre 3,0 % et 3,25 %.

LES TAUX ATTEINDRONT LEUR SOMMET D'ICI MI-2027

Les marchés tablent toujours sur une probabilité de 90 % d’une hausse à 2,75 % lors de la prochaine réunion de la RBNZ, le 2 septembre, et prévoient que les taux atteindront un pic de 3,5 % d’ici mi-2027. 0#NZDIRPR

Le dollar néo-zélandaisa reculé de 0,2 % à la suite de la publication des chiffres de l’emploi, s’établissant à 0,5879 $

NZD=D3 , tandis qu’un taux de swap clé à 2 ans a baissé de 6 points de base pour s’établir à 3,6351 % NZDSM3NB2Y= .

La croissance de l’emploi a en réalité dépassé les prévisions au cours du trimestre de juin, avec une hausse de 0,5 %, mais celle-ci a été contrebalancée par une forte augmentation du taux d’activité, qui a atteint son plus haut niveau depuis plus d’un an, à 70,7 %.

Autre signe de capacités inutilisées: le taux de sous-utilisation, qui mesure le nombre de chômeurs et de personnes souhaitant travailler davantage, a bondi à 13,8 %, contre 12,9 % au trimestre précédent.

Compte tenu de l’abondante marge de manœuvre sur le marché du travail, la croissance annuelle des salaires est restée modérée à 2,0 % et le secteur privé a enregistré une légère hausse à 2,1 %, ces deux chiffres étant bien inférieurs à l’inflation.