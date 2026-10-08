Pakistan: rouge, vert, ferveur et colère dans la marche pour Imran Khan

Des partisans du Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), le parti de l'ancien Premier ministre emprisonné Imran Khan, participent à une marche dans le district de Khyber, dans la province pakistanaise du Khyber Pakhtunkhwa, le 7 octobre 2026 ( AFP / Abdul MAJEED )

"Nous sommes prêts" à marcher jusqu'à Islamabad, scande à l'unisson le cortège des soutiens à l'ex-Premier ministre emprisonné Imran Khan, qui enfle à mesure qu'il parcourt la province du Khyber Pakhtunkhwa, à l'ouest de la capitale pakistanaise.

"Je me suis joint à ce cortège pour une seule raison : la libération d'Imran Khan. Je ne rentrerai en aucun cas tant qu'il n'aura pas été libéré", a déclaré mercredi à l'AFP Qalandar Khan, 58 ans, lors de cette manifestation surnommée la "longue marche".

"Si le gouvernement et l'establishment pensent pouvoir se débarrasser d'Imran Khan… ils doivent savoir qu'il occupe une place dans nos cœurs", a ajouté ce manifestant originaire du district montagneux du Waziristan du Nord.

Ancienne gloire du cricket et Premier ministre entre 2018 et 2022, Imran Khan est emprisonné depuis août 2023, à la suite d'émeutes antigouvernementales en mai de cette année-là.

Les partisans de sa formation, le Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), ont entamé une marche dimanche, prévue pour les mener jusqu'à Islamabad.

Ils réclament la libération d'Imran Khan, dans un contexte d'hostilité croissante envers le gouvernement, alimenté par la difficile situation économique.

"Nous sommes profondément frustrés par l'inflation, l'anarchie, la mauvaise gouvernance et le terrorisme qui règnent dans le pays", a énuméré Pir Fayyaz, 40 ans, agent immobilier de la province du Khyber Pakhtunkhwa, dans le nord-ouest du pays.

"Imran Khan voulait instaurer la paix dans le pays et éliminer la corruption", a-t-il assuré.

"Soldats de Khan"

"Nous sommes les soldats de Khan", a crié au micro Sohail Afridi, ministre en chef du Khyber Pakhtunkhwa, et partisan du PTI, à l'intention de la foule qui progressait à 20 kilomètres au sud de la ville de Peshawar.

Sur et au pied d'un camion décoré, les partisans du parti PTI de l'ancien Premier ministre emprisonné Imran Khan participent à une marche dans le district de Khyber, dans la province pakistanaise du Khyber Pakhtunkhwa, le 7 octobre 2026 ( AFP / Abdul MAJEED )

Du haut d'un camion orné de photos de l'ancien Premier ministre souriant et poing levé, Sohail Afridi a réitéré les revendications du PTI, notamment l'accès des médecins, responsables du parti et proches à Imran Khan en prison.

Le poing en l'air lui aussi, Sohail Afridi a lancé à la foule : "Êtes-vous prêts à marcher sur Islamabad ?"

"Nous sommes prêts !", lui ont répondu les manifestants, entre les drapeaux rouge et vert du PTI, haut-parleurs et pétales de fleurs.

Un responsable des services de renseignement de la police s'exprimant sous couvert d'anonymat, a exposé à l'AFP que le convoi, qui circulait entre différents fiefs du PTI dans le Khyber Pakhtunkhwa, était composé de 1.500 véhicules et entre 5.000 et 6.000 personnes.

Déclin

Les autorités se sont déjà préparées à l'arrivée éventuelle de manifestants à Islamabad et ont barré les principaux axes routiers avec des conteneurs.

Le ministre en chef du Khyber Pakhtunkhwa, Sohail Afridi (centre), s'adresse à ses partisans lors d'une marche de soutien à Imran Khan organisée par le parti PTI dans le district de Khyber, dans la province pakistanaise du Khyber Pakhtunkhwa, le 7 octobre 2026 ( AFP / Abdul MAJEED )

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a exhorté le PTI à annuler la marche et à reprendre les négociations avec le gouvernement, en vain.

"Le pays connaît actuellement un déclin continu", a témoigné auprès de l'AFP Changiz Khan, agriculteur de 58 ans, "nous pensons qu'après la libération d'Imran Khan, le pays retrouvera le chemin du développement".

"Nous poursuivrons la lutte jusqu'à ce que nous atteignions notre objectif et que nous reprenions le contrôle de notre territoire", a-t-il ajouté, vêtu de rouge et vert.