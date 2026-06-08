Le chiffre d'affaires du constructeur de véhicules électriques VinFast bondit grâce à la demande en Asie du Sud-Est, mais ses pertes s'aggravent

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* Le chiffre d'affaires de VinFast bondit de 42% au premier trimestre, porté par la demande en Asie du Sud-Est

* La perte nette s'aggrave d'une année sur l'autre en raison d'investissements massifs

* Le cours de l'action recule de 5%; un accord d'approvisionnement avec GSM vise à augmenter les volumes de véhicules électriques

(Ajout de détails) par Zaheer Kachwala et Phuong Nguyen

La société vietnamienne VinFast VFS.O a annoncé lundi une hausse de près de 42% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, portée par la forte demande pour ses véhicules électriques sur les principaux marchés d'Asie du Sud-Est, mais a enregistré une perte nette plus importante.

Le chiffre d'affaires trimestriel a atteint 23 110 milliards de dongs (877,24 millions de dollars) contre 16 310 milliards de dongs un an plus tôt, a indiqué la société dans un communiqué.

Ces dernières années, VinFast s'est recentrée sur l'Asie du Sud-Est et l'Inde, ciblant des marchés à forte population, bien qu'elle n'ait pas fourni de ventilation des ventes par zone géographique. Les ventes de véhicules électriques restent atones aux États-Unis et dans certains autres pays.

LES ACTIONS EN BAISSE

La perte nette du constructeur de véhicules électriques au premier trimestre s'est réduite de 25,1% par rapport au trimestre précédent, mais s'est creusée de 59% en glissement annuel pour atteindre 28 110 milliards de dongs, en raison d'investissements massifs dans de nouvelles usines et la montée en puissance de la production .

L'action VinFast a chuté de 5% en pré-ouverture.

La société a accepté de fournir à GSM, une société de taxis fondée par le président Pham Nhat Vuong, environ 1 million de véhicules électriques et 4 millions de scooters électriques entre 2026 et 2030, a-t-elle indiqué.

Les ventes à GSM ont représenté 13% des véhicules à quatre roues et 1% des deux-roues au cours du trimestre.

Anne Pham, cadre supérieure, a déclaré aux analystes que cette part pourrait atteindre 15% une fois le programme pleinement opérationnel, ajoutant que GSM prévoyait de s'étendre à cinq pays supplémentaires d'ici la fin de l'année, contre cinq actuellement.

Le mois dernier, dans le cadre d'une restructuration de ses activités locales , VinFast a annoncé son intention de vendre ses sites de production vietnamiens pour 13 300 milliards de dongs à un groupe d'acquéreurs qui reprendrait également environ 6,9 milliards de dollars de dette.

La Caroline du Nord a poursuivi VinFast en justice pour ne pas avoir respecté ses engagements concernant la construction d'une usine de véhicules électriques et de batteries, bien que la société prévoie de relancer le projet en vue d'un lancement en 2028.

L'entreprise a refusé de commenter cette action en justice, affirmant qu'elle restait engagée sur le marché américain.

($1 = 26.344,0000 dongs)