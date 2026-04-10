Le chiffre d'affaires de TSMC au premier trimestre augmente, l'intérêt pour l'IA propulsant les ventes au-delà des prévisions du marché

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(Corrige trillion, et non milliard, de dollars taïwanais dans le troisième paragraphe)

TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, a fait état vendredi d'une hausse de 35% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, dépassant les prévisions du marché, grâce à l'intérêt soutenu pour les applications d'intelligence artificielle.

Les revenus de janvier-mars ont atteint 1 134 mille milliards de dollars taïwanais (35,71 milliards de dollars) par rapport à 839,3 milliards de dollars taïwanais au cours de la même période de l'année précédente, a déclaré TSMC dans un communiqué sans donner plus de détails.

Le résultat a dépassé l'estimation LSEG SmartEstimate de 1 125 mille milliards de dollars taïwanais établie par 20 analystes, et était conforme aux prévisions de janvier de TSMC de 34,6 milliards à 35,8 milliards de dollars données lors de sa dernière conférence téléphonique sur les résultats . TSMC ne publie ses prévisions qu'en dollars américains.

Le dernier chiffre d'affaires trimestriel record de TSMC intervient alors que la guerre au Moyen-Orient fait grimper les coûts de l'énergie et bouleverse les marchés mondiaux. Cette situation risque à son tour de perturber l'approvisionnement en matériaux de production pour les semi-conducteurs, ce qui, selon les analystes, pourrait obliger les entreprises à retarder leurs investissements dans les centres de données d'IA.

Les analystes ont néanmoins relevé leurs prévisions pour le chiffre d'affaires avril-juin de TSMC de 2,3 % au cours des 30 derniers jours pour atteindre un record de 1 200 mille milliards de dollars taïwanais, ont montré les données de LSEG, pariant sur la capacité limitée de production de puces d'IA avancées pour stimuler les bénéfices de l'entreprise.

TSMC publiera ses résultats du premier trimestre le 16 avril, ainsi que des perspectives actualisées pour le trimestre en cours et l'ensemble de l'année.

Le fabricant de puces, qui compte parmi ses clients Nvidia

NVDA.O , a été l'un des principaux bénéficiaires des progrès de l'IA, qui ont plus que compensé la baisse de la demande de puces utilisées dans l'électronique grand public, comme les tablettes électroniques, due à la pandémie.

Ses actions cotées à Taipei ont gagné 29 % cette année, contre une hausse de 22 % de l'indice de référence des prix des actions .TWII . L'action a clôturé en hausse de 2,3 % vendredi avant l'annonce des ventes.

Son compatriote Foxconn 2317.TW , le plus grand fabricant d'électronique à façon au monde et le plus grand fabricant de serveurs de Nvidia, a également annoncé des ventes exceptionnelles pour le premier trimestre, avec une augmentation de 30 % en glissement annuel. .

(1 $ = 31,7560 dollars taïwanais)