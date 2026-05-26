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La Bourse de Paris à l'heure des prises de bénéfices et des menaces de la BCE
information fournie par AFP 26/05/2026 à 19:23

A l'entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense, près de Paris, le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

A l'entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense, près de Paris, le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a reculé de 1,03% mardi, lâchant une partie des gains de la veille, le statu quo au Moyen-Orient encouragent les prises de bénéfices plus que les prises de risques, tout comme les propos d'une membre de la Banque centrale européenne (BCE), qui anticipe des risques d'inflation.

La place financière a perdu 85,15 points à 8.173,11 points. La veille, le panier des 40 grandes valeurs françaises avait terminé en nette hausse (+1,76%) à 8.258,26 points, dopé par un nouvel espoir d'accord au Moyen-Orient.

Depuis, les marchés ont dû réagir à une "énième volte-face de Donald Trump", selon le termes de Mabrouk Chetouane de Natixis.

L'Iran a accusé mardi les Etats-Unis d'avoir violé le cessez-le-feu après des frappes américaines nocturnes dans le sud du pays, qui portent un coup aux apparents progrès dans les négociations pour mettre durablement fin à la guerre au Moyen-Orient.

Les signes d'ouverture de ces derniers jours ont de nouveau cédé la place à une rhétorique martiale, dans un conflit où les armes se sont quasiment tues depuis le 8 avril mais où les menaces ne cessent pas, tout comme le blocage du détroit d'Ormuz, faisant flamber les prix du pétrole.

Avec le report d'un retour à la normale dans l'offre de pétrole, le Brent, référence globale du brut, revenait vers le seuil des 100 dollars aussi vite qu'il était descendu la veille. Peu avant 19H00, il s'affichait à 99,85 dollars le baril, en hausse de 3,86%.

Les marchés ont également été réceptifs aux propos d'Isabel Schnabel, membre allemande de la Banque centrale européenne (BCE) qui anticipe des risques d'inflation.

"Elle a déclaré qu’elle voterait en faveur d’une hausse des taux d’intérêt en juin, même s’il y avait un accord pour mettre fin à la guerre en Iran", décrypte Kathleen Brooks, directrice de recherche pour la plateforme d'investissement XTB, selon qui "il y a actuellement 90% de probabilité d’un relèvement lors de la réunion de la BCE le mois prochain".

Sur le marché obligataire, le rendement de la dette française à dix ans est remonté à 3,59% contre moins de 3,56% lundi.

STMicroelectronics, encore

Dans ce contexte incertain, le champion franco-italien des microprocesseurs STMicroelectronics a encore réalisé la meilleure performance de la journée au palmarès des valeurs du CAC 40 (+3,14%, à 59,84 euros).

La tech et l'intelligence artificielle continuent de tirer les marchés, à quelques jours de l'entrée au Nasdaq de Space X, l'entreprise des satellites d'Elon Musk, qui s'annonce historique par son ampleur.

"Nous privilégions les infrastructures et équipements qui soutiennent le développement de l’IA, comme les semi-conducteurs, l’énergie et les centres de données", analyse Blackrock dans son commentaire hebdomadaire. "Selon nous, ils sont bien placés pour en bénéficier quels que soient, à terme, les gagnants ou les perdants de l’IA".

En lanterne rouge, le titre du géant du luxe Hermès, le plus cher du CAC 40, a reculé de 3,27% à 1.596,50 euros.

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