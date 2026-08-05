Le chiffre d'affaires de SpaceX bondit dans ses premiers résultats, grâce à l'essor des activités liées aux satellites et à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le chiffre d'affaires d'avril à juin s'élève à 7,8 milliards de dollars, contre 4,1 milliards de dollars un an plus tôt

* Le cours de l'action a baissé de 8 % depuis l'introduction en Bourse de juin, qui valorisait SpaceX à environ 1 750 milliards de dollars

* Les pertes d'exploitation totales se sont réduites à 143 millions de dollars, contre 970 millions de dollars

* Les dépenses d'investissement dans l'IA ont bondi à 15,83 milliards de dollars, contre 749 millions de dollars un an plus tôt

(Ajout d'informations issues de la conférence téléphonique, d'une citation de Musk aux paragraphes 2, 16 et 18, et d'une citation d'un analyste au paragraphe 9) par Akash Sriram, Joey Roulette et Sayantani Ghosh

Le chiffre d’affaires de SpaceX SPCX.O a presque doublé, a indiqué l’entreprise de fusées dans son premier rapport financier depuis son introduction en Bourse, porté par l’essor de ses activités de communications par satellite Starlink et d’IA, mais les dirigeants ont souligné que la vague de dépenses sous-tendant ses ambitions était loin d’être terminée.

La société dirigée par Elon Musk a déclaré s’attendre à un chiffre d’affaires annuel de 100 milliards de dollars d’ici décembre, a promis un retour sur investissement en moins d’un an pour les nouveaux investissements en capital consacrés au calcul IA, et a prévu de lancer au moins 1 000 satellites Starlink V3 de nouvelle génération d’ici un an. Elle a également dévoilé ses projets visant à concurrencer les opérateurs de téléphonie mobile.

Les résultats du trimestre clos le 30 juin ont offert aux actionnaires un premier test de la justification d’investissement qui sous-tend la valorisation de SpaceX à 1 750 milliards de dollars: les bénéfices tirés de son activité d’Internet par satellite, en forte croissance, peuvent financer une expansion coûteuse dans l’IA, les centres de données et les fusées de nouvelle génération jusqu’à ce que ces initiatives mûrissent pour devenir des activités significatives à part entière.

Alors que la division IA de l’entreprise a montré des signes de dynamisme commercial, la direction a indiqué que les dépenses nécessaires à son développement restaient colossales.

« Nous développons des capacités de calcul en IA à grande échelle plus rapidement que quiconque, selon nous, et nous améliorons considérablement nos modèles d’IA », a déclaré M. Musk lors d’une conférence téléphonique après la publication des résultats.

L’entreprise a annoncé un chiffre d’affaires de 7,8 milliards de dollars pour la période d’avril à juin, contre 4,1 milliards un an plus tôt, dépassant ainsi les attentes de Wall Street, selon les données de LSEG. Le chiffre d’affaires de Starlink, qui représentait plus de la moitié du chiffre d’affaires total, a augmenté de 66 %, tandis que celui de l’activité IA de SpaceX — que M. Musk présente comme le futur moteur de croissance de l’entreprise — a bondi d’environ 250 %.

Mais les dépenses d’investissement de l’entreprise ont explosé, passant de 2,83 milliards de dollars l’année précédente à plus de 18 milliards de dollars, et le directeur financier, Bret Johnsen, a indiqué qu’il s’attendait à ce que ces dépenses restent du même ordre au cours des deux prochains trimestres. SpaceX a fortement augmenté ses dépenses d’investissement dans l’IA, y consacrant 15,83 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre 749 millions de dollars l’année précédente.

« La question centrale pour le premier trimestre de SpaceX en tant que société cotée en Bourse était de savoir si le mécanisme sous-jacent à cette histoire fonctionnait réellement, et sur ce point, Elon Musk et son équipe ont apporté quelques éléments positifs », a déclaré Thomas Monteiro, analyste chez Investing.com.

Les actions de SpaceX ont chuté de 7,5 % en après-Bourse après avoir progressé de 9,4 % en cours de séance, avant la publication des résultats.

Le titre de la société a reculé de 8 % depuis son introduction en Bourse record en juin. Il pourrait subir une pression supplémentaire en raison de l’expiration, à partir de jeudi, de la période de blocage post-introduction en Bourse de SpaceX, ce qui pourrait déclencher une vague de ventes d’actions par des initiés et des investisseurs de la première heure sur le marché.

STARLINK ET LA CONNECTIVITÉ, MOTEURS DE SPACEX

Starlink et les activités de connectivité plus larges de SpaceX restent le principal moteur financier de l’entreprise, soutenant la stratégie de Musk en matière d’IA. Mais les détracteurs ont fait valoir que la stratégie consistant à utiliser les bénéfices de Starlink pour financer les activités d’IA et les opérations de lancement de Starship jusqu’à ce qu’elles puissent être autonomes n’est pas viable.

Les pertes d’exploitation totales se sont réduites au deuxième trimestre, passant de 970 millions de dollars à 143 millions de dollars. Les pertes d’exploitation dans le secteur de l’IA se sont réduites et le résultat d’exploitation de Starlink a bondi de 79 %.

« C’est une formidable surprise à la hausse rien qu’aujourd’hui: le fait que l’IA soit déjà rentable. Ils ne comptent pas sur Starlink pour financer leurs activités dans ce domaine. Je pense que c’est un élément essentiel de l’histoire », a déclaré Brian Mulberry, stratège en chef des marchés chez Zacks Investment Management.

La présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, a déclaré qu’elle s’attendait à ce que SpaceX attire « un nombre non négligeable » de clients de T-Mobile TMUS.O , d’AT&T T.N et de Verizon

VZ.N grâce à l’activité Starlink, et qu’elle visait à développer une infrastructure au sol pour compléter son réseau satellitaire afin d’offrir « un véritable service mobile ». Les actions des opérateurs de télécommunications ont chuté après la clôture. Starlink, la division Internet par satellite de l’entreprise, soutenue par une gamme croissante de services destinés aux particuliers, aux entreprises, à l’aviation, au secteur maritime et aux pouvoirs publics, a doublé le nombre de ses abonnés pour atteindre 12 millions à la fin du trimestre, mais le chiffre d’affaires moyen par abonné a chuté de 22 % par rapport à l’année précédente, SpaceX ayant pénétré davantage de marchés internationaux et lancé des forfaits à prix réduit. L’activité IA de SpaceX, qui comprend xAI, Grok, la plateforme de réseaux sociaux X et une activité de centres de données en pleine expansion, a constitué son principal domaine d’investissement. Cette activité génère des revenus grâce à des contrats de calcul avec Anthropic, Google d'Alphabet GOOGL.O et Reflection AI, bien qu’une partie de ses revenus récurrents n’ait pas encore été comptabilisée.

« SpaceX prévoit d’avoir mis en place plus de deux gigawatts de capacité de calcul cette année et, d’ici la fin de l’année prochaine, disposera de près de 10 gigawatts de capacité de calcul », a déclaré M. Musk.

L’entreprise prévoit d’utiliser exclusivement du matériel Nvidia NVDA.O pour construire ses centres de données. Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a indiqué que chaque gigawatt de capacité de calcul génère environ 40 à 50 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour l’entreprise.

LES CHIFFRES D'AFFAIRES DU SECTEUR SPATIAL EN HAUSSE

Le chiffre d’affaires du secteur spatial a progressé de 29 % en glissement annuel. Cette activité, qui comprend les lancements commerciaux, les missions gouvernementales et le développement de Starship, reste une source importante de coûts et d’incertitudes.

Ces dernières années, SpaceX a de plus en plus donné la priorité aux lancements destinés à son propre réseau de satellites plutôt qu’aux charges utiles de tiers, tout en continuant à supporter des coûts importants liés au développement de Starship.