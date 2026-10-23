Le chiffre d'affaires de Safran progresse, mais les inquiétudes liées au marché des pièces de rechange font chuter le cours de l'action

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* Chiffre d'affaires du troisième trimestre en hausse de 13,4 % en croissance organique

* Confirmation des perspectives pour 2026 après leur révision à la hausse en juillet

* La demande en matière d'entretien et de pièces détachées stimule les bénéfices

* Le cours de l'action recule en raison des craintes d'un ralentissement de la croissance du marché des pièces de rechange

(Mise à jour avec l'évolution du cours de l'action et le contexte)

par Florence Loeve et Joanna Plucinska

Le constructeur français de moteurs d'avion Safran SAF.PA a annoncé vendredi un chiffre d'affaires en hausse au troisième trimestre, porté par la croissance de son activité principale de moteurs, et a réaffirmé ses perspectives pour 2026.

Son titre a néanmoins chuté de 6 % en début de séance, les investisseurs craignant que le ralentissement de la croissance des ventes sur le marché des pièces de rechange ne se prolonge jusqu’en 2027, les compagnies aériennes réduisant leurs capacités face à la hausse des prix du carburant.

Safran, l'un des plus grands équipementiers aérospatiaux au monde, a indiqué que son chiffre d'affaires trimestriel avait progressé de 13,4 % en croissance organique pour atteindre 9 milliards d'euros (10,1 milliards de dollars), ce qui correspond aux prévisions moyennes des analystes selon un consensus établi par l'entreprise.

Safran avait revu à la hausse ses objectifs annuels en juillet après avoir annoncé un bénéfice semestriel supérieur aux attentes, soutenu par une forte demande de pièces de rechange.

PRÉVISIONS POUR LE MARCHÉ DES PIÈCES DE RECHANGE

La division Propulsion de Safran, qui représentait environ la moitié du chiffre d’affaires du groupe en 2025, a enregistré une croissance organique de son chiffre d’affaires de 13,2 % au cours du trimestre, tandis que le chiffre d’affaires du marché des pièces de rechange a progressé de 18,7 %.

Les analystes de Jefferies ont indiqué que la croissance du marché des pièces de rechange dans le secteur de la propulsion avait ralenti et n’avait pas répondu aux attentes.

Le directeur général, Olivier Andries, a écarté les craintes d’un affaiblissement de la demande de pièces de rechange.

«Nous continuons de croître», a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une conférence téléphonique, ajoutant que la croissance des ventes de pièces de rechange sur l’ensemble de l’année devrait s’établir à environ 25 % par rapport à l’année précédente.

Les analystes continuent de tabler sur une forte croissance à long terme de l’activité de marché des pièces de rechange, JPMorgan prévoyant notamment que le chiffre d’affaires sera multiplié par six entre 2024 et 2040.

Le constructeur américain de moteurs GE Aerospace a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfices pour 2026 pour la deuxième fois cette année, invoquant une forte demande en matière de maintenance des moteurs et de pièces de rechange.

La division Équipements et Défense de Safran a généré un chiffre d’affaires trimestriel de 3,6 milliards d’euros, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 3,5 milliards d’euros.

CROISSANCE DANS LE SECTEUR DE LA DÉFENSE

M. Andries a déclaré que la demande dans le secteur de la défense était en plein essor et que Safran s’attendait à ce que le chiffre d’affaires de ce secteur double entre 2025 et 2030.

« Nous tablons sur un taux de croissance de 20 % par an, ce qui est très significatif », a-t-il déclaré aux journalistes.

Il a ajouté que Safran ouvrait une chaîne de montage au Texas pour les moteurs de missiles et prévoyait de doubler sa production.

M. Andries a également indiqué que les travaux menés dans le cadre du programme d’avion de chasse FCAS, qui a été abandonné, seraient transférés au programme français « Future Combat Aircraft ».

(1 dollar = 0,8921 euro)