Une hausse du Smic avant le 1er janvier en discussion, selon Roland Lescure

Le ministre de l'économie Roland Lescure, à Paris le 22 octobre 2026. ( AFP / Ludovic MARIN )

Une hausse anticipée du Smic, avant la revalorisation automatique du 1er janvier et dans un contexte de fortes revendications sur le pouvoir d'achat, "fait partie des débats", a déclaré samedi le ministre de l'Economie Roland Lescure sur France Info.

"Si l'inflation se poursuit (...) évidemment le Smic poursuivra son augmentation. Et sur le calendrier on va évidemment en discuter, ça fait partie des paramètres qu'on doit mettre sur la table avec les partenaires sociaux", a répondu le locataire de Bercy, interrogé sur une potentielle hausse anticipée du salaire minimum.

Le gouvernement cherche des pistes pour répondre à la question du pouvoir d'achat, au centre des colères des mobilisations sociales dans le pays.

De source syndicale, il serait tenté d'anticiper la revalorisation du Smic prévue au 1er janvier.

Une hausse du Smic pour "acheter la paix sociale", ajoutée au renchérissement du coût du travail prévu dans le budget de la Sécu risque de "créer la pagaille dans les entreprises", avait estimé vendredi le président du Medef Patrick Martin.

Cela viendrait "se surajouter" à la baisse des allègements de charges patronales prévue dans le projet de budget du gouvernement, assurait sur France Info le président de l'organisation patronale.

Rémunération minimale obligatoire en France, le Smic est le seul salaire évoluant mécaniquement avec l'inflation. Il avait augmenté le 1er juin de 2,41%, pour suivre l'inflation, repartie à la hausse en raison de la guerre au Moyen-Orient.