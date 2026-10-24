Mobilisation du 24 octobre : choses vues, choses entendues

Un manifestant devant le panneau de l'esplanade du Souvenir français à Orléans, tient une pancarte sur laquelle est inscrit "Aimez-vous", le 24 octobre 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Une Marianne en chair et en os, un saxophoniste, des messages aux policiers ...

Choses vues et entendues par les journalistes de l'AFP.

Pour 42 euros de plus

"Moi je suis sortie dans la rue parce que je suis étudiante, j'ai 21 ans, moi je gagne 202 euros du Crous!", lance dans le cortège marseillais Ayla-Meije Castagna Stoloff, 21 ans, étudiante en arts plastiques a Aix.

"Ma mère est veuve avec trois enfants et elle a vraiment pas assez pour pouvoir nous payer les études et tout, mais comme elle a gagné 42 euros de plus que l'an dernier, ils m'ont baissé ma bourse de 400 euros à 200 euros", détaille la jeune femme.

L'étudiante, gilet jaune et drapeau bleu-blanc-rouge dans le dos, confie "vivre toujours dans le rouge tous les mois, de plus en plus". "Du coup là il va falloir que je me trouve un taf en plus".

Grilles, chaises, pavés

Après des manifestations dans le calme, malgré des interdictions de rassemblement décidées par de nombreuses préfectures, des échauffourées éclatent dans plusieurs villes entre de petits groupes et les forces de l'ordre.

A Bordeaux, sous la pluie battante, la police est visée par des tirs de mortier d'artifice et des jets de pavés tout juste descellés de la place de la Bourse par des personnes vêtues de noir. Arrachant plusieurs plaques de bois protégeant des devantures, il les érigent en barricade face aux policiers.

A Nantes, des manifestants lancent divers projectiles sur les forces de l'ordre, dressant par endroit des barrages à l'aide de grilles et de poubelles. Des chaises de café sont projetées sur le pare-brise de véhicules de police.

Bleus dans le viseur

Parmi les pancartes et les slogans des manifestants, nombreux sont ceux qui s'adressent aux forces de l'ordre.

"C'était ça votre rêve, devenir policier pour tabasser des gosses ?", peut-on lire à Paris.

"Posez vos armes, vous n'êtes pas du bon côté de l'histoire", intime à Bordeaux une pancarte peinte en bleu-blanc-rouge.

Dans la même ville, une manifestante a détourné l'omniprésente formule "ACAB" (tous les flics sont des bâtards) en "All cats are beautiful".

"J'étais enseignante et quand j'étais lycéenne, j'ai aussi manifesté. Et on n'avait aucune angoisse, aucune inquiétude de se faire taper ou de recevoir un projectile de la part de la police", regrette Agnès Cresta, retraitée de 64 ans qui manifeste à Marseille.

Un saxophoniste dans le brouillard

Image incongrue à Nice : devant un nuage de gaz lacrymogène, un jeune homme prend sa respiration et souffle dans son saxophone doré.

Dans la capitale de la Côte d'Azur où les manifestations étaient interdites samedi, près d'un millier de personnes ont tenté d'atteindre le centre-ville et ont été repoussées par la police. Un canon à eau a brièvement été utilisé pour disperser des groupes aux abords de la place Masséna, à proximité de la célèbre promenade des Anglais.

"Do-ré-mi-fa-sol-la-crymo"

Après une bonne heure de manifestation dans le calme à Lille, les premiers gaz lacrymogènes plongent une partie du cortège dans une brume opaque et irritante. Quelques projectiles volent en direction des forces de l'ordre.

Chacun se protège : simple foulard ou masque FFP2, lunettes de piscine ou masque de ski.

"Do-rémi-fa-sol-la-crymo", dit une pancarte. "Lacrymocratie", peut-on lire sur une autre.

Quatre salves partent en dix minutes : "On s'est fait gazer alors qu'on ne faisait rien", déplore Elline, 23 ans, larmes aux yeux. "Heureusement qu'on était plusieurs mais là je préfère reculer", dit l'étudiante, qui manifeste pour la première fois.

Marianne

Bonnet rouge, robe blanche sans manches, une Marianne fait son entrée dans la manifestation parisienne par l'avenue d'Italie, sur les épaules d'un jeune homme, en chantant la Marseillaise. Elle est accueillie par des "Marianne ! Marianne !"

Il s'agit d'une comédienne de 26 ans, Léa Berthelot, qui explique à l'AFP vouloir "défendre notre liberté de manifester". "On fait tout pour nous en dissuader, on nous prive des lieux importants, symboliques à Paris, pour pouvoir manifester".

Place de la République quadrillée

Sur la place de la République à Paris, qui porte encore les traces des dégradations du 17 octobre, un important dispositif policier a été déployé.

Une douzaine de véhicules de police sont alignés dans une rue adjacente et sur la place, autour de la statue nettoyée de ses graffitis, des dizaines de policiers patrouillent à pied et effectuent des contrôles.

Un hélicoptère de la gendarmerie et un drone survolent en statique la place.

Près d'une bouche de métro, trois jeunes femmes se font contrôler et fouiller par plusieurs policiers, qui sortent de leur sac masques chirurgicaux et masques de protection pour les yeux. Elles expliquent aux fonctionnaires qu'elles allaient prendre le métro afin de rejoindre le cortège officiel parti plus au sud de la Porte d'Italie.

Bordeaux met en garde "les marioles"

Un vétéran de la CGT, drapeau en main, s’explique avec deux jeunes masqués et vêtus de noir : "On est là malgré une interdiction de manifester, donc on n'est pas là pour faire les marioles, donc vous ne faites pas de conneries".

Un jeune encapuchonné zigzague en vélo sur les quais brandissant un fumigène bleu, sous les vivats de la foule.

Lucie, 42 ans, designer qui habite la ville voisine de Bègles, est venue manifester malgré l'interdiction prononcée la veille par la préfecture : "je trouve ça important d’être là. C'est interdit, mais dans la Constitution, c'est un droit qui est acquis".

Génération "nan nan"

À Strasbourg, où quelques milliers de personnes se sont élancées pour une marche autorisée en périphérie du centre-ville, des manifestantes ont repris comme slogans des textes de l'ex-rappeuse Diam's.

"Génération nan nan, c'est ma génération", explique une manifestante de 37 ans qui a couché sur sa pancarte des paroles de cette figure du rap français du début des années 2000. Son prénom : Marine.

"Les textes d'il y a 20 ans sont encore d'actualité", souffle Anaïs Baulinet, autre manifestante venue avec une pancarte dont le texte reprend un son de 2006 de Diam's.

Blindé Centaure à Limoges

A Limoges, la gare est protégée par un périmètre de sécurité et un véhicule blindé Centaure est stationné devant la préfecture, une semaine après l'incendie de l'hôtel de ville.

Philippe, fonctionnaire de 46 ans, observe de loin cette mobilisation : "Je ne veux pas être associé à ça. Je vais attendre le 5 novembre pour manifester avec les syndicats. Ce sera plus encadré, plus légitime et plus sérieux. Il faut à tout prix éviter de laisser le mouvement être parasité par les casseurs".

Aimez-vous

Devant le panneau de l'esplanade du Souvenir français à Orléans, un manifestant, bonnet rouge sur lequel est écrit "France" et cigarette à la main, tient une pancarte sur laquelle est inscrit "Aimez-vous".

La ville est le point d'orgue de ce nouveau samedi de mobilisation : elle accueille le congrès du Rassemblement national, contre lequel 13.000 manifestants ont été comptabilisés par la préfecture, 26.000 selon les organisateurs.