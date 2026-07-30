Le chiffre d'affaires d'International Paper au deuxième trimestre est inférieur aux prévisions en raison d'une faible demande dans le secteur de l'emballage

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International Paper IP.N a annoncé jeudi un chiffre d'affaires au deuxième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street et a revu à la baisse la fourchette haute de ses prévisions de bénéfices annuels, alors que la société procède à une restructuration de ses activités face à une demande inégale en matériaux d'emballage.

La faiblesse de la demande, un marché immobilier morose et les incertitudes liées aux droits de douane et aux politiques commerciales ont pesé sur le secteur de l'emballage, poussant International Paper à réduire ses coûts.

* La société a annoncé un chiffre d'affaires net de 6 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, contre des prévisions de 6,18 milliards de dollars.

* Le chiffre d'affaires du segment « Packaging Solutions North America » d'International Paper a reculé à 3,69 milliards de dollars, contre 3,86 milliards un an plus tôt.

* La société table désormais sur un bénéfice de base ajusté pour l’ensemble de l’exercice, issu des activités poursuivies, compris entre 3,2 et 3,4 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 3,2 à 3,50 milliards de dollars.

* La société, dont le siège se trouve à Memphis, dans le Tennessee, a indiqué qu’elle s’attendait à une perte de 85 millions de dollars au troisième trimestre en raison de la fermeture temporaire de son usine de Pine Hill, en Alabama, suite à des dégâts causés par les intempéries sur une partie essentielle de la toiture.

* International Paper, qui représente environ un tiers du marché nord-américain de l’emballage en carton ondulé, a annoncé depuis juin une série de fermetures , notamment au Texas, dans l’Illinois, en Californie et dans le New Jersey.

* Le directeur général Andy Silvernail a déclaré dans un communiqué que l’entreprise avait amélioré les performances de ses usines et continué à augmenter ses volumes de cartons en Amérique du Nord.

* La société a annoncé un bénéfice d’exploitation ajusté de 4 centimes par action pour le trimestre. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur une perte de 1 centime par action.

* International Paper poursuit la mise en œuvre des plans annoncés en janvier visant à scinder ses activités d’emballage en Amérique du Nord et dans la région EMEA en deux sociétés cotées en bourse.