Le chiffre d'affaires d'Applied Digital s'envole, mais ses pertes s'aggravent en raison de l'augmentation des investissements dans l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le chiffre d'affaires d'Applied Digital

APLD.O au premier trimestre a plus que quadruplé, tandis que sa perte nette s'est creusée par rapport à l'année précédente, la société ayant intensifié ses investissements pour répondre à la demande croissante de services de centres de données.

Les actions de la société basée à Dallas, au Texas, qui développe et exploite des centres de données destinés à l'intelligence artificielle et à d'autres tâches de calcul haute performance, ont progressé de près de 2 % mercredi lors d'une séance prolongée marquée par une forte volatilité.

Voici quelques détails:

* Son chiffre d'affaires du premier trimestre a bondi à 341,9 millions de dollars, contre 80,9 millions de dollars un an plus tôt, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes de 133,8 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

* La perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires s’est élevée à 221,0 millions de dollars, soit 0,76 dollar par action, contre 18,5 millions de dollars, soit 0,07 dollar par action, un an plus tôt

* Au 31 août, Applied Digital disposait de 3,7 milliards de dollars de trésorerie, d'équivalents de trésorerie et de liquidités soumises à restrictions, ainsi que d'une dette de 6,4 milliards de dollars

* Le total des coûts et des charges a bondi à 404,3 millions de dollars au cours du trimestre, contre 90,7 millions de dollars un an plus tôt

* Applied Digital a expliqué que cette hausse des coûts s’expliquait par l’augmentation des dépenses liées à la préparation des centres de données pour ses clients, par la hausse des rémunérations en actions et par la progression des charges d’intérêts, dans le cadre de l’extension de son infrastructure d’IA

* “Nous construisons sur le long terme, en mettant clairement l’accent sur le développement de campus d’usines d’IA durables et à grande échelle, ainsi que sur la conclusion de contrats durables, de haute qualité et à long terme avec des hyperscalers de premier plan, ayant fait leurs preuves et bénéficiant d’une notation “investment grade”, qui sont des leaders du secteur de l’IA”, a déclaré le directeur général Wes Cummins dans un communiqué