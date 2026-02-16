Le chiffre d'affaires d'Anthropic a doublé en Inde en 4 mois, déclare le directeur général Amodei

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Haripriya Suresh et Deborah Mary Sophia

Le chiffre d'affaires d'Anthropic en Inde a doublé en quatre mois, a déclaré lundi le directeur général Dario Amodei, soulignant l'adoption rapide du produit de codage Claude de la startup d'IA dans le pays.

Anthropic, qui a annoncé son expansion en Inde en octobre 2025 et a ouvert son bureau de Bengaluru lundi, a déclaré que le pays le plus peuplé du monde est le plus grand marché pour son modèle d'IA Claude après les États-Unis.

"Les revenus d'Anthropic en Inde ont doublé au cours des quatre derniers mois, et le code Claude a peut-être même augmenté plus rapidement", a déclaré Amodei lors du Builder Summit de l'entreprise à Bengaluru, sans divulguer d'informations spécifiques.

La startup soutenue par Amazon AMZN.O et Alphabet GOOGL.O a levé 30 milliards de dollars lors d'un tour de table la semaine dernière, ce qui valorise l'entreprise d'IA à 380 milliards de dollars. Anthropic s'est fortement orientée vers le marché de l'IA d'entreprise, après que Claude Code a reçu un accueil très favorable de la part des développeurs depuis sa mise à disposition générale en mai dernier. Le mois dernier, la société a lancé Claude Cowork, un agent d'IA qui aide à exécuter des tâches informatiques pour les employés.

Un plug-in pour Claude Cowork lancé en janvier pour automatiser les tâches a déclenché une chute mondiale des actions dans le secteur des logiciels, intensifiant les craintes que l'adoption rapide de l'IA générative ne bouleverse le secteur indien des services informatiques, qui pèse 283 milliards de dollars. Depuis le début du mois de février, les actions des exportateurs de logiciels du pays ont perdu plus de 47 milliards de dollars en capitalisation boursière.

Amodei a déclaré que "l'intensité technique" de l'utilisation de Claude en Inde est élevée.

"Claude a toujours été un peu plus orienté vers la productivité et les charges de travail professionnelles, et c'est encore plus vrai ici en Inde", a-t-il déclaré.

Anthropic a également présenté plusieurs partenariats avec des entreprises indiennes. Air India s'appuie sur Claude Code pour développer plus rapidement des logiciels personnalisés et intégrer l'IA agentique dans les opérations du transporteur, tandis que la société informatique Cognizant

CTSH.O déploie Claude pour moderniser les systèmes technologiques existants. L'entreprise a également annoncé plusieurs partenariats avec des startups indiennes dans les secteursdu droit, de l'éducation, de la santé et de l'agriculture. Ces annonces précèdent l'apparition d'Amodei lors de l'India AI Impact Summit cette semaine.