Le chiffre d'affaires d'Amgen progresse de 9 % au deuxième trimestre, tandis que son bénéfice dépasse les prévisions des analystes

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* Le bénéfice par action ajusté, à 6,29 dollars, dépasse les estimations des analystes

* Révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'ensemble de l'exercice

* Amgen abandonne le développement de son deuxième médicament expérimental contre l'obésité, l'AMG 513

par Deena Beasley

Amgen AMGN.O a annoncé mardi une hausse de 9 % de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, portée par la demande pour le médicament contre le cholestérol Repatha, le médicament pour les os Evenity et les traitements destinés aux maladies rares, tandis que la société poursuit le développement de son médicament expérimental contre l’obésité MariTide .

La société de biotechnologie californienne a déclaré avoir mis fin au développement d’un autre candidat médicament contre l’obésité, connu sous le nom d’AMG 513, qui en était aux premiers stades des essais cliniques.

Le bénéfice ajusté d’Amgen au deuxième trimestre a progressé de 4 % par rapport à l’année précédente pour s’établir à 6,29 dollars par action, dépassant largement les prévisions des analystes qui tablaient sur 5,62 dollars, selon les données de LSEG. Le bénéfice net par action de la société a augmenté de 65 % pour atteindre 4,37 dollars.

Le chiffre d’affaires trimestriel a progressé de 10 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 10,1 milliards de dollars, dépassant ainsi l’estimation moyenne de Wall Street, qui s’élevait à 9,42 milliards de dollars.

Amgen a revu à la hausse ses prévisions pour l’ensemble de l’année, tablant désormais sur un bénéfice ajusté compris entre 22,30 et 23,50 dollars par action, pour un chiffre d’affaires de 38,2 à 39,4 milliards de dollars. La société avait auparavant prévu pour 2026 un bénéfice par action compris entre 21,70 et 23,10 dollars, pour un chiffre d’affaires de 37,1 à 38,5 milliards de dollars.

“Nous avons maintenu notre dynamique dans nos six principaux moteurs de croissance, qui ont progressé de 26 % en glissement annuel et représentent près de 70 % des ventes de produits au deuxième trimestre”, a déclaré le directeur général Robert Bradway dans un communiqué.

Les produits en croissance auxquels il fait référence sont Repatha, Evenity pour l’ostéoporose, Tezpire pour le traitement de l’asthme, les médicaments destinés aux maladies rares, les traitements oncologiques innovants et les biosimilaires.

Le chiffre d’affaires trimestriel de Repatha a progressé de 37 % pour atteindre 953 millions de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 916 millions de dollars.

Repatha, un médicament ciblant la PCSK9 administré par injection une fois par mois ou toutes les deux semaines, doit désormais faire face à la concurrence du Lipfendra , un comprimé quotidien de Merck MRK.N .

“Nous sommes très satisfaits de la dynamique actuelle de Repatha”, a déclaré Murdo Gordon, responsable des marchés mondiaux et de la politique chez Amgen, lors d’une interview. “Les données démontrant que Repatha est efficace pour réduire le risque de premier ou de deuxième infarctus sont sans équivalent.”

Les ventes d’Evenity ont progressé de 38 % pour atteindre 714 millions de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 645 millions de dollars. Les ventes de Prolia, un médicament osseux plus ancien, ont reculé de 32 % à 759 millions de dollars, l’expiration des brevets ayant entraîné une concurrence accrue, mais elles ont tout de même dépassé les estimations des analystes, qui s’élevaient à 720 millions de dollars.

“Amgen se développe parce que nous traitons davantage de patients à des prix unitaires plus bas”, a déclaré M. Gordon. “Nous prévoyons que cette tendance se poursuivra à long terme.”

Les ventes d’Uplizna , un médicament plus récent destiné au traitement des maladies rares, ont augmenté de 90 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 335 millions de dollars, tandis que celles de Tavneos ont progressé de 36 % pour s’établir à 150 millions de dollars.

En avril, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a proposé le retrait du Tavneos, autorisé pour le traitement d’une maladie auto-immune rare, invoquant un manque d’efficacité prouvée et des inquiétudes quant à l’intégrité des données cliniques. L’Agence européenne des médicaments a également recommandé le retrait de l’autorisation de mise sur le marché de ce médicament.

Amgen a déclaré être en discussion avec la FDA, avoir demandé une audience et avoir soumis à l’agence des documents qui, selon elle, démontrent que le Tavneos présente un profil bénéfice-risque favorable.

Les premiers résultats de la vaste série d’essais cliniques de phase III “MariTide” menés par Amgen ne sont pas attendus avant l’année prochaine. Ce médicament, qui se présente sous forme d’injection administrée au maximum quatre fois par an, est actuellement testé pour le traitement de l’obésité et des pathologies associées, notamment les maladies cardiaques et l’apnée du sommeil.