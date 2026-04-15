 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le chef du Trésor américain estime que la croissance économique sera plus lente ce trimestre en raison de la guerre
information fournie par Reuters 15/04/2026 à 14:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires de Bessent aux paragraphes 2-3)

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré mercredi que l'économie serait plus lente ce trimestre en raison du conflit lié à l'Iran, mais qu'elle était en bonne santé et qu'elle rebondirait, ajoutant que les prix du pétrole ne semblaient pas peser sur les attentes en matière d'inflation.

Lors d'une interview sur CNBC, Bessent a déclaré que les microdonnées sur l'économie américaine étaient excellentes et que le département du Trésor surveillerait les ventes d'essence au détail pour les consommateurs.

"Le Trésor veillera à ce que les stations-service de détail soient honnêtes: 'vous l'avez fait à la hausse, vous feriez mieux de le faire à la baisse'", a-t-il déclaré.

Guerre en Iran

Valeurs associées

Gaz naturel
2,65 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
97,27 USD Ice Europ -0,96%
Pétrole WTI
92,41 USD Ice Europ -0,69%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank