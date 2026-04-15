Le chef du Trésor américain estime que la croissance économique sera plus lente ce trimestre en raison de la guerre

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(Ajout des commentaires de Bessent aux paragraphes 2-3)

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré mercredi que l'économie serait plus lente ce trimestre en raison du conflit lié à l'Iran, mais qu'elle était en bonne santé et qu'elle rebondirait, ajoutant que les prix du pétrole ne semblaient pas peser sur les attentes en matière d'inflation.

Lors d'une interview sur CNBC, Bessent a déclaré que les microdonnées sur l'économie américaine étaient excellentes et que le département du Trésor surveillerait les ventes d'essence au détail pour les consommateurs.

"Le Trésor veillera à ce que les stations-service de détail soient honnêtes: 'vous l'avez fait à la hausse, vous feriez mieux de le faire à la baisse'", a-t-il déclaré.