Le chef du Pentagone dit avoir hâte de voir CNN passer sous le contrôle d'Ellison

Mécontent du traitement de la guerre en Iran par CNN, le chef du Pentagone, Pete Hegseth, a déclaré vendredi avoir hâte que la chaîne d'information passe aux mains de David Ellison, patron de Paramount Skydance et proche de Donald Trump.

"Plus tôt David Ellison prendra le contrôle de cette chaîne, mieux ce sera", a dit le secrétaire à la Défense, renommé secrétaire à la Guerre par le président américain en septembre dernier.

Le groupe Paramount, dirigé par le fils du milliardaire Larry Ellison, a remporté le mois dernier la bataille qu'il avait engagée avec Netflix pour le rachat de Warner Bros Discovery, maison mère de CNN, pour un montant de 110 milliards de dollars (96 milliards d'euros), après le retrait surprise du géant du streaming, qui n'a pas souhaité surenchérir face aux offres répétées de son rival.

L'administration Trump doit encore valider l'accord mais le président de la Commission fédérale des communications a indiqué ce mois-ci que l'agence ne s'y opposerait pas.

Les critiques de ce rapprochement s'inquiètent de son impact sur l'indépendance éditoriale et la liberté de la presse, malgré les protections prévues par le premier amendement de la Constitution.

Sous la houlette de Pete Hegseth, le Pentagone a restreint l'accès à la presse et révoqué en octobre les accréditations d'une trentaine de correspondants de grands médias après leur refus de signer un accord les engageant à ne pas publier d'informations préalablement approuvées.

Au 14e jour de guerre au Moyen-Orient, le secrétaire à la Guerre a critiqué la couverture de CNN sur la fermeture du détroit d'Ormuz, qui fait flamber les cours du brut.

Jeudi, CNN a rapporté que le Pentagone et le Conseil de sécurité nationale avaient fortement sous-estimé la volonté des Iraniens de fermer le détroit, citant de multiples sources.

Pete Hegseth a qualifié le reportage de "fake news", "ridicule" et "peu sérieux".

"Nous maintenons nos informations", a déclaré un porte-parole de la chaîne.

Le chef du Pentagone a également reproché à ABC News d'avoir fait état d'une note du FBI avertissant que l'Iran pourrait riposter aux frappes américaines par des attaques de drones en Californie.

(Susan Heavey et Idrees Ali, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Sophie Louet)