Le chef des ventes de Hyundai Motor aux États-Unis a quitté l'entreprise, selon Automotive News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Michael Orange, le cadre de Hyundai Motor 005380.KS responsable des ventes dans les sept régions américaines du constructeur, a quitté l'entreprise mardi, a rapporté Automotive News.
Le constructeur automobile n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer