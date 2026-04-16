information fournie par Reuters • 16/04/2026 à 07:56

Le chef des ventes de Hyundai Motor aux États-Unis a quitté l'entreprise, selon Automotive News

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Michael Orange, le cadre de Hyundai Motor 005380.KS responsable des ventes dans les sept régions américaines du constructeur, a quitté l'entreprise mardi, a rapporté Automotive News.

Le constructeur automobile n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.