Le centre de données des Émirats arabes unis frappé par des "objets" : AWS d'Amazon signale une panne

* Les régions des EAU et de Bahreïn sont confrontées à des coupures de courant

* Le rétablissement complet devrait prendre plusieurs heures

* AWS confirme la présence d'étincelles et d'un incendie après que des objets ont frappé un centre de données aux Émirats arabes unis

Les installations de l'unité de cloud computing d'Amazon AMZN.O au Moyen-Orient étaient confrontées à des problèmes d'alimentation et de connectivité lundi, a déclaré la sociétéaprès que son centre de données des Émirats arabes unis a été frappé par des "objets", déclenchant un incendie.

Les régions des Émirats arabes unis et de Bahreïn d'Amazon Web Services ont ététouchées par des pannes, a indiqué l'entreprise, citant des problèmes d'alimentation localisés pour les deux régions.

Deux des zones de l'unité cloud d'Amazon, qui sont des groupes de centres de données, aux Émirats arabes unis étaient privées d'électricité lundi, a indiqué la société sur sa page d'état.

AWS a déclaré dimanche qu'une zone des Émirats arabes unis avait été touchée après que des "objets" aient heurté le centre de données et provoqué des étincelles et un incendie, à la suite desquels l'alimentation électrique a été coupée.

"Nous pouvons confirmer qu'un problème d'alimentation localisé a affecté une autre zone de disponibilité" dans la région des Émirats arabes unis, a déclaré AWS.

Interrogée plus tôt, AWS n' a ni confirmé ni infirmé si l'incident survenu aux Émirats arabes unis était lié aux frappes iraniennes sur les États voisins du Golfe, dont les Émirats arabes unis et Bahreïn, en réponse aux attaques des États-Unis et d'Israël contre la République islamique.

La société d'informatique dématérialisée a fait état d'un certain rétablissement dans la région des Émirats arabes unis plus tôt dans la journée de lundi, mais elle demande désormais à ses clients de s'en remettre à ses services dans d'autres régions, ajoutant qu'elle s'efforce de rétablir l'alimentation électrique et la connectivité.

La division "cloud" s'attend à ce que le rétablissement complet ne se fasse pas avant plusieurs heures dans les Émirats arabes unis et à Bahreïn.

Séparément, Abu Dhabi Commercial Bank ADCB.AD a déclaré lundi que des problèmes techniques affectaient certaines de ses plateformes et les utilisateurs de son application mobile. Il n'était pas clair si la panne de la banque était liée à AWS.