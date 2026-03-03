Zone euro: L'inflation s'accélère de manière inattendue en février

Une employée dans un supermarché de Nice

‌L'inflation dans la zone ​euro a accéléré de façon inattendue en glissement ​annuel en février, montrent les ​données préliminaires publiées ⁠mardi par Eurostat.

L'inflation dans ‌les 21 pays qui partagent l'euro s'est ​établie ‌à 1,9% en ⁠février sur un an, après 1,7% en janvier, ⁠alors que ‌les analystes tablaient ⁠sur une hausse ‌identique pour le ⁠mois dernier.

L'indicateur des prix ⁠sous-jacents, qui ‌exclut les coûts volatils ​de ‌l'alimentation et de l'énergie, ressort à 2,3% ​contre 2,1% en janvier, également ⁠supérieur aux attentes, les analystes tablant sur un pourcentage de 2,2%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par ​Sophie Louet)