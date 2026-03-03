 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zone euro: L'inflation s'accélère de manière inattendue en février
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 11:23

Une employée dans un supermarché de Nice

Une employée dans un supermarché de Nice

‌L'inflation dans la zone ​euro a accéléré de façon inattendue en glissement ​annuel en février, montrent les ​données préliminaires publiées ⁠mardi par Eurostat.

L'inflation dans ‌les 21 pays qui partagent l'euro s'est ​établie ‌à 1,9% en ⁠février sur un an, après 1,7% en janvier, ⁠alors que ‌les analystes tablaient ⁠sur une hausse ‌identique pour le ⁠mois dernier.

L'indicateur des prix ⁠sous-jacents, qui ‌exclut les coûts volatils ​de ‌l'alimentation et de l'énergie, ressort à 2,3% ​contre 2,1% en janvier, également ⁠supérieur aux attentes, les analystes tablant sur un pourcentage de 2,2%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par ​Sophie Louet)

BCE
Inflation
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Eurostat a publié mardi sa première estimation de l'inflation en février dans la zone euro ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    L'inflation en zone euro est remontée juste en dessous de 2% en février
    information fournie par AFP 03.03.2026 11:30 

    L'inflation a accéléré en février dans la zone euro, remontant à 1,9% sur un an, et s'établissant ainsi juste en dessous de l'objectif de la BCE, selon une première estimation publiée mardi par Eurostat. Le taux d'inflation est supérieur à ce que prévoyaient les ... Lire la suite

  • ( NTB Scanpix / FREDRIK HAGEN )
    Aluminium: Norsk Hydro va fermer une usine d'extrusion en France, 80 emplois menacés
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.03.2026 11:26 

    Le producteur norvégien d'aluminium Norsk Hydro a décidé de fermer une usine d'extrusion d'aluminium à Lucé (Eure-et-Loir), affectant quelque 80 emplois, a-t-il annoncé mardi. Cette décision n'affectera pas l'usine de recyclage d'aluminium située sur le même site, ... Lire la suite

  • Crise au Moyen-Orient : "Le Hezbollah suicide le Liban"
    Crise au Moyen-Orient : "Le Hezbollah suicide le Liban"
    information fournie par France 24 03.03.2026 10:53 

    À la Une de la presse, ce mardi 3 mars 2026, la crise au Moyen-Orient fait toujours la Une des journaux français. La presse se concentre aussi sur le Liban, où les frappes israéliennes continuent de faire des dégâts. Ailleurs, Libération recueille les témoignages ... Lire la suite

  • L'ambassade américaine à Ryad ciblée par une attaque de drone
    L'ambassade américaine à Ryad ciblée par une attaque de drone
    information fournie par AFP Video 03.03.2026 10:52 

    L'ambassade des États-Unis à Ryad, en Arabie saoudite, a été la cible d'une attaque de deux drones ce qui a eu pour conséquence de provoquer un petit incendie.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank