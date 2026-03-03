Zone euro: L'inflation s'accélère de manière inattendue en février

Une employée dans un supermarché de Nice
L'inflation dans la zone euro a accéléré de façon inattendue en glissement annuel en février, montrent les données préliminaires publiées mardi par Eurostat.
L'inflation dans les 21 pays qui partagent l'euro s'est établie à 1,9% en février sur un an, après 1,7% en janvier, alors que les analystes tablaient sur une hausse identique pour le mois dernier.
L'indicateur des prix sous-jacents, qui exclut les coûts volatils de l'alimentation et de l'énergie, ressort à 2,3% contre 2,1% en janvier, également supérieur aux attentes, les analystes tablant sur un pourcentage de 2,2%.
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Sophie Louet)
