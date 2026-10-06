Le candidat indonésien à la tête de l'OMS appelle les États-Unis à réintégrer l'organisation

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* Le ministre indonésien de la Santé, Budi, figure parmi les six candidats à la tête de l'OMS

* “Les États-Unis ne peuvent pas faire cavalier seul en cas de nouvelle pandémie”, déclare Budi

* Il estime que l'OMS devrait se concentrer sur sa “mission première”, à savoir établir des normes sanitaires

par Stanley Widianto

Le candidat désigné par l'Indonésie à la tête de l'Organisation mondiale de la santé, son ministre de la Santé Budi Gunadi Sadikin, a déclaré à Reuters que les États-Unis devraient réintégrer l'organisation après s'en être retirés au début de cette année .

Ancien banquier ayant travaillé chez IBM et au sein de la grande banque indonésienne Mandiri, Budi est l’un des six candidats en lice pour succéder à l’Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus au poste de directeur général de l’OMS, aux côtés d’autres candidats issus du Qatar, d’Arabie saoudite, d’Espagne, du Botswana et de Belgique.

Au cours du mandat de Tedros, l’agence a perdu son principal bailleur de fonds après le retrait officiel des États-Unis en janvier, le président Donald Trump l’accusant d’avoir mal géré la pandémie de COVID, une accusation que l’organisation réfute.

“De nombreux États membres estiment que les États-Unis devraient revenir. Les États-Unis devraient revenir”, a déclaré M. Budi lors d’une interview, ajoutant qu’il était “scientifiquement impossible” de faire cavalier seul en cas de pandémie.

Il a précisé qu’il connaissait personnellement le secrétaire américain à la Santé, Robert F. Kennedy Jr. “Nous pouvons discuter facilement et le lien est là”, a-t-il ajouté.

D’autres candidats sont également considérés comme des intermédiaires potentiels avec les États-Unis, notamment Hanan Balkhy, un médecin saoudien qui possède la double nationalité américaine.

UN ACTEUR EXTERNE DU SECTEUR DE LA SANTÉ

Budi a été nommé ministre de la Santé de l’Indonésie en 2020 et a dirigé une vaste campagne de vaccination contre la COVID destinée aux 280 millions d’habitants du pays. Il supervise également un programme de dépistage médical gratuit actuellement en cours.

Budi est le seul candidat au poste de directeur général de l’OMS à ne pas être issu de l’organisation ni à avoir suivi de formation dans le secteur de la santé. Les autres candidats sont soit des médecins et des spécialistes de la santé publique, soit des personnes ayant déjà travaillé au sein de l’organisation.

Mais Budi met plutôt en avant ses précédents succès en matière de collecte de fonds, alors que l’OMS a été contrainte de réduire drastiquement son budget suite au retraitdes États-Unis.

Il a déclaré que l’OMS pourrait contribuer à mobiliser des banques de développement telles que la Banque asiatique de développement ou la Banque mondiale afin d’ aider les pays à élaborer et à mettre en œuvre leurs propres plans nationaux de santé.

“De nombreux États membres estiment que, bien qu’ils reçoivent des fonds de la part de donateurs, d’institutions sanitaires mondiales ou de l’OMS, ils sont contraints de suivre les directives émanant du siège de Genève”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que “la quasi-totalité des États membres” appelaient l’OMS à se réformer et qu’elle “ devait se recentrer sur sa mission première, qui consiste à établir des normes et des standards fondés sur la science”.

“Regagner la confiance des membres de l’OMS” est plus important que le budget, a déclaré M. Budi, ajoutant que l’agence “ s’était chargée de trop de choses”.

C’est le président indonésien Prabowo Subianto qui a personnellement désigné M. Budi pour se présenter à la direction de l’OMS au début de cette année, a-t-il précisé.

L’OMS annoncera toutes les candidatures au poste de directeur général dans le courant du mois, et un vote devrait avoir lieu en mai prochain.