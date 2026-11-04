Le canal de Panama dévoilera d'ici la fin de l'année la liste des soumissionnaires présélectionnés pour le projet de terminal

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(Ajout d'une liste des entreprises initialement intéressées et de nouveaux commentaires de l'administratrice du canal)

* Le canal lance un appel d'offres pour un projet d'extension de 8,5 milliards de dollars

* Un troisième terminal est prévu en raison de la saturation des capacités de transbordement existantes

* La demande de transit reste forte, le trafic de GNL se redresse après une forte baisse

par Marianna Parraga

Le canal de Panama devrait annoncer d’ici la fin de l’année la liste des soumissionnaires présélectionnés pour un projet de construction et d’exploitation de deux nouveaux terminaux à conteneurs , a déclaré mercredi l’administratrice Ilya Espino, faisant ainsi avancer le processus d’appel d’offres lié à l’un des corridors commerciaux les plus stratégiques au monde.

S'exprimant lors d'un événement à Houston, Mme Espino a indiqué que l'autorité du canal avait déjà reçu et évalué les propositions initiales. Les entreprises présélectionnées recevront ensuite un appel d'offres, ce qui fera passer le projet à une phase d'appel d'offres plus formelle.

Mme Espino a ajouté que des géants mondiaux du transport maritime tels que Maersk MAERSKb.CO et MSC, qui exploitent déjà des ports au Panama, pourraient figurer parmi les soumissionnaires potentiels.

POUSSÉE D’EXTENSION PORTUAIRE

Ces nouveaux terminaux s’inscrivent dans le cadre d’un plan d’extension plus vaste de 8,5 milliards de dollars visant à transformer le canal de Panama en une plaque tournante logistique et énergétique de plus grande envergure, au-delà de son rôle traditionnel de voie de passage pour les navires.

Mme Espino, qui a pris ses fonctions en septembre, pilote une stratégie visant à développer un corridor logistique trans-isthmique destiné à compléter le canal, qui reste l’une des artères les plus importantes au monde pour le commerce maritime.

Ce plan global comprend un projet de gazoduc d’une valeur comprise entre 4 et 8 milliards de dollars destiné au transport de gaz de pétrole liquéfié, ainsi que deux nouveaux terminaux à conteneurs qui devraient attirer 2,6 milliards de dollars supplémentaires d’investissements.

La capacité de transbordement existante au Panama est déjà saturée, ce qui justifie cette volonté d’expansion. Mme Espino a indiqué que l’autorité du canal commençait également à planifier un projet de troisième terminal.

L’autorité du canal a lancé en janvier la procédure de préqualification pour les projets de terminaux et de gazoduc. Selon le calendrier actuel, les concessions pourraient être attribuées vers le milieu de l’année 2027, et l’exploitation devrait débuter en 2030 ou 2031.

Parmi les entreprises ayant manifesté très tôt leur intérêt pour ce vaste programme d’extension figurent ENEOS, Energy Transfer, Exxon Mobil, Enterprise Products Partners, Chevron, Phillips 66, Targa Resources, ONEOK et plusieurs grands opérateurs portuaires, a indiqué l’autorité du canal.

DEMANDE DE TRANSIT

Mme Espino a également indiqué que le montant le plus élevé payé cette année par un navire pour obtenir un transit par le canal de Panama s’élevait à 5,2 millions de dollars, ajoutant que la voie navigable continuait à mettre en œuvre des mesures visant à éviter les longs délais d’attente qui entraînent des coûts de passage élevés.

Le canal a récemment apporté des modifications à ses systèmes de réservation et d’enchères afin d’équilibrer la demande entre les différents segments de navires tout en préservant les ressources en eau.

“Nous espérons que, pendant la saison sèche, le nombre maximal de navires autorisés par jour ne dépassera pas 32 (navires autorisés par jour), en termes de créneaux horaires. Les clients accordent plus d’importance aux créneaux horaires qu’au tirant d’eau lorsqu’il faut trouver un équilibre entre les deux, car cela permet à davantage de clients d’avoir la possibilité de réserver,” a-t-elle ajouté.

La limite actuelle de passage est de 33 navires par jour. Le tirant d’eau maximal autorisé pourrait être ajusté dans les mois à venir en fonction des précipitations, a précisé Mme Espino.

Le trafic des navires transportant du gaz naturel liquéfié (GNL) reste bien en deçà des niveaux antérieurs, en raison des changements d’itinéraires imposés par les perturbations au Moyen-Orient. Mme Espino a indiqué que le trafic reprenait lentement, le canal accueillant désormais environ trois navires de GNL par semaine, contre environ deux par jour avant la guerre en Iran, mais ce chiffre reste supérieur au quasi-arrêt total observé en début d’année.

La voie navigable prévoit 10 750 transits de navires à fort tirant d’eau pour cet exercice fiscal, qui s’achèvera en septembre 2027, soit un chiffre inférieur aux 12 636 transits enregistrés lors de l’exercice fiscal précédent, a précisé Mme Espino.