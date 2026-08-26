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Le canadien Couche-Tard lance une offre sur le détaillant polonais Zabka
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 11:21
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PHOTO D'ARCHIVES : Un homme se tient devant le magasin Zabka à Varsovie

PHOTO D'ARCHIVES : Un homme se tient devant le magasin Zabka à Varsovie

Le distributeur canadien Alimentation ‌Couche-Tard a lancé mercredi une offre publique d'achat volontaire sur ​l'ensemble des actions de Zabka, mettant ainsi en oeuvre son projet d'acquisition du détaillant polonais de proximité annoncé le mois dernier.

L'offre de ​32 zlotys par action (7,44 euros), ouverte jusqu'au jeudi 25 septembre, est supérieure de ​2,3% au dernier cours de clôture ⁠de Zabka à la Bourse de Varsovie, valorisant le ‌groupe à environ 32,6 milliards de zlotys.

Vers 08h25 GMT, l'action reculait cependant de 0,70% à 31,5 zlotys.

Janusz ​Pieta, l'analyste chez mBank, ‌considère que le prix offert par Alimentation Couche-Tard ⁠est "un peu trop bas" et souligne que les rumeurs selon lesquelles la Pologne pourrait augmenter son impôt sur les sociétés pourraient ⁠inciter certains ‌actionnaires à vendre.

Alimentation Couche-Tard, qui opère les épiceries Circle-K ⁠au Canada et aux Etats-Unis et a renoncé l'année dernière ‌à une offre de 46 milliards de dollars ⁠sur Seven & I, avait annoncé en juillet son intention ⁠d’acquérir Zabka.

L'opération, ‌qui serait la plus importante de l'histoire du groupe canadien, est ​menée par sa filiale Circle ‌K Polska, Ipopema Securities agissant en tant qu'intermédiaire.

Alimentation Couche-Tard prévoit que l'acquisition générera environ ​250 millions de dollars d'économies annuelles d'ici trois ans et a indiqué envisager de retirer Zabka de la ⁠cote si sa participation dépassait les 95%.

Zabka exploite environ 13.000 magasins en Pologne et en Roumanie, ses magasins polonais étant situés en moyenne à moins de 500 mètres du domicile des habitants.

(Rédigé par Marta Maciag à Gdansk, version française Augustin Turpin, édité ​par Benoit Van Overstraeten)

Fusions / Acquisitions
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