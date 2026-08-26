"Sainte patronne du Tennessee": la ville natale de Dolly Parton pleure sa légende

Au pied de la statue de Dolly Parton, des fleurs déposées en hommage le 25 août 2026 à Sevierville (Etats-Unis) ( AFP / A.M. Stewart )

"Sainte patronne du Tennessee", "une mère pour tous ceux qui vivent ici": dans sa ville natale de Sevierville, les fans de Dolly Parton venus nombreux pleurent l'icône défunte de la country, dont l'emblématique tube "Jolene" résonne dans la nuit.

Depuis l'annonce de son décès mardi, des centaines d'Américains affluent pour rendre hommage à leur idole, déposant des fleurs au pied de sa statue, érigée de son vivant devant le tribunal du comté.

Assise sur un roc, une Dolly Parton de bronze serre dans ses bras une guitare acoustique.

"Nous l'avons toujours considérée comme notre sainte patronne du Tennessee", déclare à l'AFP Callie Konane Rickards, costumière âgée de 43 ans et fan inconditionnelle, après avoir déposé un bouquet.

Des enfants accompagnés de leurs parents font de même, certains prennent des selfies sous l'œil des policiers, des touristes et d'habitants endeuillés.

"J'ai juste l'impression qu'elle continue de briller en chacun de nous", ajoute Callie Rickards.

La mort de Dolly Parton suscite une pluie d'hommages des poids lourds de la musique et des politiques américains pour une fois unanimes. A Sevierville, les voisins de Dolly Parton et les habitants du Tennessee livrent des sentiments plus personnels pour une star qui ne les a jamais abandonnés.

Dans une Amérique polarisée, Mme Rickards et d'autres louent l'esprit rassembleur de la chanteuse et son attachement de toujours à cette terre montagneuse et ouvrière de l'est du Tennessee qu'elle irradiait d'une sorte de glamour country.

"Dolly est comme une mère pour tous ceux qui vivent ici", explique Jonah La Grand, 24 ans, habitant du cru vêtu d'un t-shirt Dolly Parton et parlant encore d'elle au présent.

"Elle contribue tellement au développement du comté et de l'Appalachie en général, économiquement bien sûr mais elle nous élève aussi spirituellement. Elle est connue dans le monde entier pour sa gentillesse".

Un homme dépose des fleurs en hommage à la chanteuse et compositrice américaine Dolly Parton, le 25 août 2026 à Sevierville, dans le Tennessee ( AFP / A.M. Stewart )

Les habitants endeuillés évoquent sa générosité, notamment l'aide que Dolly Parton a apporté à la communauté après les feux de forêt qui ont ravagé la région il y a dix ans.

Son parc d'attractions Dollywood, tout proche, demeure un moteur économique vital, et la bibliothèque Imagination qu'elle a fondée fournit des livres à des millions d'enfants, soulignent-ils.

'Mère Teresa'

Mardi soir, les habitués du "Bluffs", un bar voisin, se sont réunis pour porter un toast à Dolly, entonner ses chansons en karaoké et se remémorer leur légende locale.

Parmi eux se trouvait un cousin de la chanteuse, Brent Allen, 49 ans, qui a raconté avoir grandi à deux pas de l'icône de la musique, sur les collines de Locust Ridge, au-dessus de Sevierville.

"Pour moi, c'est Tante Granny", a-t-il expliqué à l'AFP, peu avant qu'un client se lance dans une version endiablée de "9 to 5", l'un de ses titres emblématiques.

Dolly Parton et ses 11 frères et sœurs ont grandi dans une extrême pauvreté et Brent Allen estime qu'une grande partie de la région, même si elle reste pauvre, a été transformée par le travail acharné et la philanthropie de la chanteuse.

"Le comté de Sevier est ce qu'il est aujourd'hui pour une seule et unique raison: Dolly Parton", assure-t-il. "Je pense qu'elle a accédé à la sainteté désormais".

Des fleurs et des bougies, déposées par des fans, recouvrent l'étoile de la chanteuse et compositrice américaine Dolly Parton sur le "Music City Walk of Fame" de Nashville, dans le Tennessee, le 25 août 2026 ( AFP / CHANDAN KHANNA )

Brent Allen se rappelle le temps que la chanteuse consacrait généreusement à toute la famille à chaque retrouvailles, fête ou funérailles.

Il dit rester frappé par sa personnalité "terre à terre", capable de venir en aide à tant de personnes, de rassembler autant d'Américains indépendamment de leurs opinions politiques.

"J'espère que Dolly est la Mère Teresa de notre génération", confie-t-il. "Elle faisait en sorte que chacun se sente unique".

Les funérailles de Dolly Parton devraient être organisées dans l'intimité pour la famille et les proches de la chanteuse, suivies d'au moins une cérémonie publique à Nashville, capitale du Tennessee, ou à Sevierville.