OVH annonce le départ de sa dirfin, le titre chute

(Actualisé tout du long avec cours en Bourse, commentaires d'analyste, détails)

L'action OVH group OVH.PA recule mercredi après l'annonce du départ de la directrice financière ("Chief Financial Officer") d'OVHcloud, Stéphanie Besnier, et l'engagement du processus de recrutement d'un successeur.

Stéphanie Besnier exercera ses fonctions jusqu’au 31 août et Julien Rabette, l'actuel directeur financier adjoint, assurera ensuite l'intérim, précise OVH group dans un communiqué.

À la Bourse Paris, vers 09h30 GMT, le titre reculait de 7,70% à 14,86 euros.

"Le timing du départ (...) à l’aube de l’exécution du nouveau plan stratégique à cinq ans constitue une zone d’incertitude", avise Veneta Nikolova, analyste chez TP Icap Midcap, dans une note publiée mercredi.

Le fournisseur de services d'informatique dématérialisée a salué le travail réalisé par Stéphanie Besnier, notamment durant les 12 derniers mois sur l'élaboration du plan stratégique à cinq ans et du budget annuel 2027.

"Le refinancement du Groupe est sécurisé jusqu’en 2030", déclare Octave Klaba, fondateur et président-directeur général, dans le communiqué. "Place à l’exécution !", ajoute-t-il.

TP Icap Midcap souligne que Stéphanie Besnier quitte le groupe à un moment stratégique, "une coïncidence de calendrier qui interroge sur la nature du départ, d'autant qu'aucun successeur n'est nommé", le courtier signalant "un facteur de risque de gouvernance".

OVH group a par ailleurs annoncé mercredi les nominations de Pierre Byramjee comme "Chief Revenue Officer Digital Cloud" et de Sylvain Siou est en tant que "VP Customer Solutions & Success", au sein du "go-to-market Corporate".

Ces deux postes nouvellement créés "confirment la volonté d'OVH d'améliorer son exécution commerciale afin d'entretenir une relation de longue durée avec les clients", selon Veneta Nikolova.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)