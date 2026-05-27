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Le Canada a engagé des négociations avec Saab pour le futur AEW&C
information fournie par Zonebourse 27/05/2026 à 15:45

Le Canada a engagé des négociations formelles avec Saab en tant que fournisseur privilégié du futur AEW&C canadien. À ce stade, Saab n'a pas signé de contrat ni reçu de commande.

L'annonce a été faite par le Premier ministre canadien Mark Carney lors de CANSEC, le plus grand salon canadien de la défense et de la sécurité.

Saab a proposé de construire, entretenir et moderniser le GlobalEyes canadien avec une équipe de partenaires canadiens.

L'objectif est de transférer des connaissances et des technologies au Canada afin de développer l'industrie nationale de la défense.

Saab prévoit également d'investir dans des travaux de recherche et développement au Canada, dans le cadre du programme futur.

GlobalEye permettrait au Canada de surveiller de vastes zones de terre, de mer et de ciel. Basé sur l'avion Global 6500 de Bombardier, GlobalEye combine le radar Erieye Extended Range de Saab avec une suite avancée de capteurs et un système de commandement et de contrôle (C2) multi-domaines.

" GlobalEye offre une capacité éprouvée pour l'Aviation royale canadienne, une propriété souveraine pour le Canada et un travail complet et qualifié pour l'industrie canadienne ", a déclaré Micael Johansson, président et DG de Saab.

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