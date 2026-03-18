Le Cambodge se tourne vers Singapour et la Malaisie pour s'approvisionner en carburant, alors que le Viêt Nam et la Chine limitent leurs approvisionnements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Viêt Nam et la Chine limitent les exportations de carburant pour assurer l'approvisionnement local

* Réouverture de nombreuses stations-service après la fermeture d'un tiers d'entre elles la semaine dernière

* Selon le ministre de l'énergie, les stocks sont proches de la moyenne historique

* L'expansion des énergies renouvelables a permis d'amortir le choc pétrolier, selon le ministre

(Mise à jour avec les derniers chiffres sur les fermetures de stations-service dans le paragraphe 2) par Sudarshan Varadhan

Le Cambodge importe plus de carburant des fournisseurs de Singapour et de Malaisie pour compenser les déficits d'approvisionnement du Viêt Nam et de la Chine, a déclaré son ministre de l'énergie à Reuters mercredi, alors que la guerre américano-israélienne contre l'Iran réduit la disponibilité du carburant au niveau mondial.

Environ un tiers des 6 300 stations-service de ce pays de près de 18 millions d'habitants ont fermé la semaine dernière en raison de l'incertitude quant à l'impact du conflit sur les prix du carburant, mais beaucoup ont rouvert depuis et seulement 5,77 % sont actuellement fermées, a déclaré le ministre de l'énergie Keo Rottanak à l'agence Reuters.

Le Viêt Nam et la Chine ont restreint les exportations de carburant jusqu'à la fin du mois de mars au moins, afin d'éviter d'éventuelles pénuries sur le marché intérieur. La Thaïlande voisine a interdit les exportations en juillet 2025 après le début du conflit armé avec le Cambodge et n'a pas repris ses livraisons depuis.

La Thaïlande et le Viêt Nam représentaient ensemble plus de 60 % des importations annuelles de produits pétroliers du Cambodge en 2024, tandis que Singapour et la Malaisie en représentaient près d'un tiers et la Chine environ 7 %, selon les données du Centre du commerce international, une agence commerciale de l'OMC basée à Genève.

M. Rottanak a déclaré que le Cambodge augmentait ses importations en provenance de Singapour et de Malaisie en raison des restrictions à l'exportation imposées par d'autres pays.

"Nous sommes toujours en mesure d'importer un peu de Chine. Mais comme nous avons des partenariats solides avec les fournisseurs mondiaux Total TTEF.PA et Chevron CVX.N , ils sont en mesure d'atténuer une partie du risque", a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à Reuters.

M. Rottanak n'a pas précisé quand les livraisons en provenance de Singapour et de Malaisie arriveraient, mais il a déclaré que les stocks actuels de carburant étaient comparables aux niveaux historiques.

Les exportations d'essence et de diesel des deux pays vers le Cambodge au cours des 18 premiers jours de ce mois ont augmenté de 25 % par rapport à la même période de l'année dernière, mais ont diminué de 40 % par rapport aux 18 derniers jours de février, selon les données de Kpler.

Le Cambodge n'a pas de raffinerie de pétrole et dispose de moins d'un mois de réserves de diesel, de kérosène, de gaz de pétrole liquéfié et d'essence dans des conditions normales, a déclaré M. Rottanak.

"Nous ne sommes pas encore isolés à 100 % à ce stade, mais l'afflux semble être correct pour l'instant", a-t-il déclaré.

Le Cambodge a été en partie protégé du choc par un développement rapide des énergies renouvelables, a déclaré M. Rottanak, ajoutant que les importations de carburant sont restées largement stables par rapport aux niveaux de 2022 en raison de l'électrification induite par les énergies renouvelables.

"Grâce aux énergies renouvelables, nous sommes d'une certaine manière moins sensibles au choc à 100 % du pétrole du Moyen-Orient", a-t-il déclaré, ajoutant que le conflit met en évidence la nécessité d'accélérer l'interconnexion des réseaux des pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) (ASEAN).

"Des situations comme celle-ci devraient nous rappeler à tous qu'un réseau électrique de l'ANASE est la voie à suivre. Nous serions beaucoup plus résistants qu'aujourd'hui"