Le CAC 40 retrouve des couleurs

Les marchés actions européens ont entamé la séance de mardi sur une note positive, profitant de la bonne tenue hier de Wall Street . A Paris, le CAC 40 reprend de la hauteur après avoir glissé lundi jusqu'à 7 796,6 points, son plus bas niveau depuis le 31 mars.

Le principal indice de la place parisienne s'adjuge ce matin 0,57% à 7 878 points. L'Euro Stoxx 50 s'apprécie de 0,77% tout comme le FOOTSIE et le DAX.

Outre-Atlantique, les actions américaines continuent de résister à la pression exercée par les taux. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans a atteint 5,34% lundi, un niveau inédit depuis 2002, sans empêcher le Nasdaq d'inscrire un nouveau sommet. L'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle reste notamment l'un des principaux moteurs de l'appétit pour le risque. "La bulle de l'IA ne semble pas, du moins pour l'instant, sur le point d'éclater. Wall Street reste portée par l'ampleur des investissements engagés depuis 2025, estimés à 21 000 milliards de dollars, notamment dans l'intelligence artificielle. Les perspectives de croissance exceptionnelles du secteur continuent ainsi d'éclipser les importants signaux d'alerte envoyés par les marchés obligataires, au-delà de ce que beaucoup anticipaient", souligne Antoine Andreani, Head of Research chez XTB France.

En Europe, les dernières statistiques conjoncturelles se révèlent toutefois décevantes. En France, la production industrielle a reculé de 0,3% en août, alors que les économistes tablaient sur une hausse de 0,2%. Le chiffre de juillet a également été révisé à la baisse, avec un repli désormais estimé à 0,6%, contre 0,4% initialement.

La déception est encore plus marquée en Allemagne, où les commandes à l'industrie ont chuté de 10,6% en août, très loin du recul de 0,9% anticipé par le marché. Elles avaient progressé de 3,2% en juillet, un chiffre révisé à la hausse.

Des valeurs en mouvement

À la Bourse de Paris, plusieurs valeurs animent les échanges. Schneider Electric (-2,25%) subit, comme hier, la plus forte baisse du CAC 40 et fait l'objet d'une dégradation de JPMorgan à neutre, au lendemain de l'annonce du rachat de l'américain PTC pour plus de 20 milliards de dollars.

Medincell ( 13,4%) se distingue pour sa part en tête du SBF 120. La société biopharmaceutique bénéficie d'une note favorable de Stifel, qui mise sur une prochaine approbation par la Food and Drug Administration (FDA) américaine.

Enfin, le secteur bancaire est animé par BPCE. Le groupe français a acquis environ 7% du capital de la banque espagnole Sabadell ( 2,17%), par l'intermédiaire d'achats sur le marché et d'instruments financiers, avec l'intention de s'inscrire comme actionnaire de long terme.

Sur le marché des changes, l'euro avance de 0,16% à 1,1234 dollar.