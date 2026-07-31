Le CAC 40 reçu 4 sur 5

Les principales places financières du Vieux Continent ont conclu la semaine en ordre dispersé. Les derniers jours ont été marqués par la reprise des hostilités au Moyen-Orient lors du dernier week-end. La tendance a toutefois été globalement portée par les nombreuses publications d'entreprises plutôt bien accueillies.

Le CAC 40 a terminé la journée sur un gain de 0,28%, à 8 509,64 points, seulement sa deuxième clôture au-dessus des 8 500 points depuis le début des hostilités entre les Etats-Unis, Israël et l'Iran à la toute fin du mois de février. Avec quatre hausses sur cinq possibles, la Bourse de Paris a conclu cet exercice hebdomadaire sur une progression de 1,64%, la plus importante depuis la fin mai ( 2,05%) et sur l'ensemble du mois de juillet elle a repris 1,26%.

A Francfort, le DAX 40 a réussi à grappiller 0,07%, tandis que le FTSE 100 à Londres a cédé 0,27%.

Outre les résultats d'entreprises, la semaine a été marquée par la reprise des frappes entre Téhéran et Washington, qui ont eu pour conséquence un renchérissement des cours de l'or noir. Au moment de la clôture en Europe, le WTI à New York avançait de 2%, à 85,70 dollars, et le Brent de la mer du Nord progressait de 3,91%, à 90,55 dollars.

La hausse du prix du pétrole fait craindre, comme depuis cinq mois, de fortes pressions inflationnistes, et donc un durcissement de la politique monétaire en Europe et aux Etats-Unis.

Cette semaine, la Réserve fédérale américaine a décidé de ne pas toucher à ses taux. Elle devrait toutefois procéder à un resserrement monétaire lors de sa prochaine réunion le 16 septembre prochain. Selon le FedWatch Tool de CME Group, 67% des investisseurs misent sur relèvement des taux.

Un vendredi chargé au niveau des statistiques...

En ce qui concerne les indicateurs, l'activité dans le secteur privé chinois est passée en phase de contraction en juillet. L'indice la mesurant s'est installé à 49,3 points, contre 50,6 un mois plus tôt. Le seuil des 50 points marque la frontière entre progression et contraction.

En France, selon des données préliminaires de juillet, l'inflation a accéléré de 0,6%, contre des attentes à 0,3%.

Pour la zone euro, ce même indicateur a révélé une hausse de 2,9% en rythme annuel, contre 2,8% en juin.

Aux Etats-Unis, l'indice PMI de Chicago a progressé en juillet, alors qu'une baisse était redoutée. Il est passé de 56,7 à 57,6 points, contre des attentes à 56 points, pour revenir au plus haut depuis mai 2026.

Toujours au pays de l'Oncle Sam, l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan pour le mois de juillet a augmenté plus que prévu en atteignant 55,2 points après 49,5 en juin et des attentes à 54,4 points. A 55,2 points, il est sur un niveau inédit depuis mars 2026.

Sur le marché des devises, l'euro était en repli vers 17h30 (-0,15%) et se négociait contre 1,1505 dollar.

... et des publications d'entreprises

Saint-Gobain s'est particulièrement illustré avec un gain de 6,89%. Le spécialiste des matériaux de construction a présenté des résultats semestriels globalement supérieurs aux prévisions.

Euronext n'a pas été en reste et a progressé de 6,16%. L'opérateur boursier paneuropéen a vu son bénéfice net ajusté bondir de près de 20%, à 245 millions d'euros au deuxième trimestre.

En dehors du CAC 40, Worldline s'est envolé de 22,25%. En pleine mise en oeuvre de son plan de transformation, le spécialiste des services de paiements a vu sa marge atteindre 16,9% au premier semestre.

A l'inverse Vivendi a chuté de 19,48%, pénalisé par les résultats d'Universal Music Group dont le titre a dévissé de 25,40% à la Bourse d'Amsterdam. Le groupe a dévoilé une baisse de son bénéfice au premier semestre. Il est passé de 1,43 milliard d'euros, à 222 millions d'euros seulement.

Ailleurs en Europe, Amplifon s'est adjugé 8,19% à la Bourse de Milan. La société a confirmé ses objectifs annuels après avoir publié un bénéfice net en hausse de 12% au premier semestre.

Puma a abandonné 2,48%, même si le spécialiste des vêtements de sport a annoncé une perte d'exploitation trimestrielle moins importante que prévu.

De son côté Novo Nordisk a trébuché de 7,37%. Le laboratoire danois a essuyé un revers stratégique dans la recherche cardiovasculaire après la publication de résultats décevants d'une étude clinique de phase 3, évaluant le Ziltivekimab chez des patients souffrant de maladies cardiovasculaires athérosclérotiques, de maladie rénale chronique et d'inflammation.