Le CAC 40 prolonge sa hausse, Vusion vedette de la séance

Les marchés européens ont terminé en hausse mardi, soutenus par le recul des cours du pétrole et par les espoirs d'avancées diplomatiques au Moyen-Orient. A Paris, le CAC 40 a ainsi enchaîné une deuxième séance dans le vert, avançant de 0,2% à 8 155 points dans un contexte également marqué par plusieurs actualités d'entreprises. L'Euro Stoxx 50 et le DAX ont progressé respectivement de 0,18% et de 0,1%.

Sur le front géopolitique, Donald Trump a déclaré devant l'Assemblée générale des Nations unies que les Etats-Unis se trouvaient face à un choix entre "anéantir" l'Iran et parvenir à un accord avec Téhéran. Le président américain a toutefois privilégié la perspective diplomatique, estimant qu'un accord pourrait être conclu après les élections législatives américaines de novembre.

Les investisseurs ont également suivi avec attention les développements sur le marché pétrolier. L'Arabie saoudite s'apprête à remettre en service son oléoduc Est-Ouest, après une attaque de drones qui avait entraîné l'interruption de cette importante voie d'acheminement. Le royaume pourrait par ailleurs reprendre rapidement ses exportations de brut depuis le port de Yanbu, sur la mer Rouge.

Dans le même temps, un haut responsable iranien a déclaré à Reuters que Téhéran pourrait rouvrir le détroit d'Ormuz dans un délai de sept jours, à condition que les Etats-Unis réduisent leur pression militaire et lèvent le blocus visant les ports iraniens.

Le Brent reculait de 0,16%, à 99,80 dollars le baril.

Donald Trump s'est également montré optimiste concernant la guerre en Ukraine, affirmant qu'un accord entre Moscou et Kiev pourrait intervenir "plus tôt qu'on ne le pense". Il a indiqué que Washington travaillait étroitement avec les dirigeants russe et ukrainien.

Des valeurs en mouvement

Du côté des entreprises, Vusion ( 13,68%) s'est distingué à la Bourse de Paris. L'action du spécialiste français de l'étiquetage électronique s'est hissée en tête de l'indice SBF 120 au lendemain de la publication de ses résultats du premier semestre, marqués notamment par une nette amélioration du résultat d'exploitation. Les investisseurs ont également bien accueilli les perspectives communiquées par le groupe. Plusieurs analystes ont notamment relevé le ton favorable adopté par la direction concernant 2027, renforçant l'optimisme autour du dossier.

Safran ( 0,39%) a pour sa part annoncé une prise de participation minoritaire dans Akira, une PME spécialisée dans la mécanique industrielle, à l'occasion de la dernière levée de fonds de cette dernière. L'opération s'inscrit dans la stratégie du motoriste et équipementier aéronautique visant à renforcer son écosystème industriel.

A Londres, Kingfisher ( 12,43%) a brillé après avoir relevé sa prévision de bénéfice annuel. Le groupe de bricolage a fait état d'une croissance semestrielle de 9,9%, soutenue notamment par des gains de parts de marché au Royaume-Uni, en Pologne et en Espagne.

Le voyagiste allemand TUI ( 0,06%) a resserré sa prévision de bénéfice d'exploitation sous-jacent pour l'exercice 2026. Le voyagiste allemand observe que les conflits régionaux incitent certains consommateurs à attendre davantage avant de réserver leurs séjours. Le groupe assure néanmoins que la demande demeure solide pour le quatrième trimestre, limitant les inquiétudes entourant ces changements de comportement.

Sur le marché des changes, l'euro cède 0,28% à 1,1431 dollar.